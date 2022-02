„Prymitywne!” Zobacz, co posłowie PO robią w Sejmie

Sławomir Neumann zrobił na sali plenarnej Sejmu zdjęcie symbolu Unii Europejskiej. Uchwycił go tak, by zamiast dwunastu gwiazd było widać osiem. Następnie zaznaczył je czerwonym kółkiem i wyjaśnił, że gdyby odwrócić fotografię do góry nogami, wyszłoby wulgarne hasło uderzające w PiS. „Ale to jest żenujące” – piszą internauci i pytają, czy tacy ludzie chcą rządzić krajem. W tym samym czasie inny polityk PO Radosław Sikorski pochwalił się zdjęciem wycieraczki z tym samym wulgarnym hasłem.

„Wulgarni, namolni i standardowo chamscy. Coraz bardziej rynsztokowa opozycja” – komentują użytkownicy sieci. O co chodzi? O to, czym podczas posiedzenia Sejmu zajmują się politycy Platformy Obywatelskiej.



Sławomir Neumann wrzucił bowiem do sieci zdjęcie symbolu UE. „A tak zostawię 3 plus 5. Zgodnie z hasłem odwróć tabelę a …” – napisał polityk PO.



„Prymitywne. Jeżeli flaga UE kojarzy się Panu z »wypie***«, to współczuję” – skomentował zdjęcie Neumanna wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Przypomnijmy, że Unia nie ma flagi, gdyż nie jest państwem, a krąg złotych gwiazd na białym tle to unijny symbol jedności, solidarności i harmonii między narodami Europy.



„Pan jest posłem na Sejm RP?” – pytają Neumanna internauci. „Od posłów wymagamy kultury osobistej i szacunku dla innych. Brak wam klasy” – oceniają.

https://t.co/uG3bocK20r — Piotr Wasilewski (@PiotrWasilews16) February 8, 2022

Wśród komentarzy pojawia się wiele opinii, że świat jest dotknięty epidemią koronawirusa, a w Europie panuje rekordowa inflacja. Zamiast zajmować się problemami obywateli, politycy opozycji bawią się w tym czasie w rozpowszechnianie wulgarnych haseł.



Nie inaczej zachowuje się m.in. Radosław Sikorski. Europoseł Platformy Obywatelskiej wrzucił do sieci zdjęcie wycieraczki z ośmioma gwiazdkami i napisał: „Na ciężką pogodę i ciężkie czasy.”



„To cały program polityczny PO? Taki na poziomie podłogi?” – pytają internauci.



„Kiedyś poważny człowiek i minister spraw zagranicznych, dziś... jak wyżej. Trochę szkoda” – dodają oceniając, że „nie da się być głupszym człowiekiem od tych, którzy używają ośmiu gwiazdek, myśląc że są fajni”.

— Wiesław B. (@wb40pl) February 7, 2022