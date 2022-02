Szef BBN: Nie ma zgody Polski, by Ukraina została sprzedana. NATO ma odstraszać Moskwę

Po spotkaniu przywódców Trójkąta Weimarskiego podpisana została deklaracja, w której – z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy – znalazł się zapis podkreślający rolę NATO odstraszającą i obronną wobec zagrożeń, z którymi mamy teraz do czynienia – mówił w TVP Info szef BBN Paweł Soloch. Zaznaczał, że nie ma zgody Polski, „by Ukraina została sprzedana”. – To wbrew naszym interesom – wskazał.

We wtorek w Berlinie odbyło się spotkanie prezydentów: Polski – Andrzeja Duda, Francji – Emmanuela Macrona oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza w formacie Trójkąta Weimarskiego. Rozmowy były poświęcone bezpieczeństwu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wobec groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę.



Przywódcy podkreślali po spotkaniu, że dalsze naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy jest nie do przyjęcia. – Naszym wspólnym celem jest zapobiec wojnie w Europie – oświadczył po spotkaniu Scholz.



– Musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby uniknąć wojny – to jest nasze podstawowe zadanie – przekonywał Duda. – Cel jest dość prosty – chodzi o to, żeby uniknąć wojny. Pokój i spokój są najważniejsze dla naszego kontynentu – mówił Macron.



Komentując to spotkanie w TVP Info, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił, że „Polska ma najbardziej zdecydowane, asertywne stanowisko wobec tego, co robi Rosja”. – I taki punkt widzenia przedstawiał prezydent Andrzej Duda – zaznaczył.





Szef BBN o roli NATO

Wyjaśnił, że „trójkąt rozmawiał nie tylko o sytuacji wokół Ukrainy, ale i o tym, co w ogóle Zachód ma robić”. – Nasze stanowisko jest takie, że ta odpowiedź to nie tylko dialog z Moskwą, ale przede wszystkim– wskazał.Poinformował też, że po spotkaniu prezydentów i kanclerza we wspólnej deklaracji znalazł się zapis zaproponowany przez prezydenta Dudę „podkreślający rolę NATO nie jako forum dialogu Zachodu z Rosją, ale jako organizacji, której zadaniem jest posiadanie zdolności odstraszania i obrony wobec tych zagrożeń, z którymi mamy teraz do czynienia”.Zastanawiał się też, w jakim kierunku mogą potoczyć się sprawy związane z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. – Np. sprawa ukraińska zostanie sprzedana, nie padnie ani jeden strzał, ale Ukraina zostanie sprzedana.– dodał.