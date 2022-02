Potężna lawina w Tatrach złamała metrowy lód. TOPR pokazuje skutki

Ogromna lawina śnieżna zeszła samoistnie z Zawratowego Żlebu. Jak informują ratownicy TOPR, jej siła była tak duża, że czoło lawiny zatrzymało się na Zmarzłym Stawie, załamując lód o grubości ponad jednego metra.

Jak poinformowali ratownicy górscy, masy śniegu, które wpadły pod załamany lód do Zmarzłego Stawu, spowodowały wypchnięcie wody ze zbiornika w kierunku progu opadającego w stronę Czarnego Stawu.





Duże zagrożenie w wysokich Tatrach

źródło: TOPR, portal tvp.info, PAP

prawdopodobnie zeszła samoistnie w nocy lub we wtorek nad ranem.Widoczny na opublikowanych przez TOPR zdjęciachW polskiej częściobowiązujeW związku z wyjątkowo niebezpieczną sytuacją Tatrzański Park Narodowy kilka dni temu zamknął dla ruchu turystycznego popularną. Zamknięcie obejmuje też szlak do Doliny Pięciu Stawów oraz do schroniska w Dolinie Roztoki i obowiązuje do odwołania.