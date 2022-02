Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Moskwie. Rozmowy „przede wszystkim o Ukrainie”

Podczas wizyty w Moskwie szef MSZ Zbigniew Rau, jako przewodniczący OBWE, będzie rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

W RMF FM Przydacz przypomniał, że szef MSZ najpierw, czyli już w środę udaje się na Ukrainę. – A w przyszłym tygodniu pan minister Rau będzie w Moskwie. Będzie rozmawiał jako przewodniczący OBWE z ministrem Ławrowem, z rosyjską delegacją także i o sytuacji, czy może przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie – powiedział Przydacz.



Zaznaczył, że OBWE zajmuje się też sytuacją w innych miejscach na świecie takich jak: Kaukaz, Mołdawia, Białoruś czy Kazachstan. – O tym pan minister Rau też będzie rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem – zaznaczył wiceszef MSZ.



Polska objęła 1 stycznia br. roczną prezydencję w OBWE, podczas której minister Rau sprawuje funkcję Przewodniczącego OBWE (Chairperson in Office).



We wtorek Rau był w Wiedniu, gdzie rozpoczął spotkanie inaugurujące Odnowiony Dialog OBWE na temat bezpieczeństwa europejskiego – inicjatywę, której celem jest redukowanie ryzyka konfrontacji oraz wzmacnianie bezpieczeństwa i stabilności w regionie OBWE.



Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.