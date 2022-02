Trybunał w Strasburgu broni sędziego Wróbla. Przypomniano decyzję ws. umierającego Polaka

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał we wtorek precedensowe postanowienie zabezpieczające, zgodnie z którym Izba Dyscyplinarna SN do 8 marca ma powstrzymać się od działań wobec sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla, któremu prokuratura chce postawić zarzuty. Decyzję podjęto na wniosek jego obrońców. Sędzia Kamil Zaradkiewicz z SN zauważa, że nie zawsze sędziowie ze Strasburga wykazywali się tak stanowczym działaniem. Przypomina przy tym skargę odrzucona przez ETPCz ws. Umierającego Polaka w szpitalu w brytyjskim Plymouth.

Sędzia Włodzimierz Wróbel to były kandydat na I prezesa Sądu Najwyższego.





Immunitet sędziego Wróbla

Orzeczenie Trybunału w Strasburgu

Swoją drogą niekomfortowa to sytuacja dla sędziego Sądu Najwyższego, którego sprawa o uchylenie immunitetu zostaje nagłośniona na całą Europę. — Kamil Zaradkiewicz (@k_zaradkiewicz1) February 8, 2022

Polak zmarł odłączony od aparatury

W maju ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odmówiła uchylenia immunitetu sędziemu Wróblowi. Od tej decyzji zażalenie złożyła Prokuratura Krajowa. Sprawa miała być rozpoznana w środę 9 lutego – śledczy chcą postawić sędziemu zarzut popełnienia przez SSN Wróbla przestępstwa z art. 231 par. 3 Kodeksu karnego (Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza).We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił, że Izba Dyscyplinarna SN ma nie orzekać w sprawie sędziego Wróbla do 8 marca.Nie tak dawno sędziowie ze Strasburga odmówili jednak zabrania głosu w innej głośnej sprawie dotyczącej obywatela Polski. Jak przypomniał sędzia SN Kamil Zaradkiewicz, chodzi o pana Sławomira, któryw południowo-zachodniej Anglii.Placówka kilkukrotnie odłączała mężczyznę od aparatury, a później przyłączała.O podtrzymanie życia pacjenta apelowali jego krewni, którzy zwrócili się w tej sprawie nawet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten jednak, dwukrotnie,. To pozwoliło szpitalowi w Plymouth ponownie odłączyć aparaturę. Mężczyzna zmarł 26 stycznia 2021 r.„Wtedy ETPC nie dostrzegł podstaw do wydania środka tymczasowego” – konstatuje postawę Trybunały Zaradkiewicz.