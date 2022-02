Zaskakujące wystąpienie Krzywonos w Sejmie. Pegasus w dekoderach?

Proszę mi powiedzieć, co ma być w tym dekoderze jeszcze innego? Pegasus? – pytała posłanka Platformy Obywatelskiej Henryka Krzywonos. W Sejmie odbywała się debata o wsparciu zakupu dekodera do odbioru telewizji.

We wtorek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera do odbioru telewizji. Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej otrzymają świadczenie w wysokości do 100 zł na zakup dekodera tv. Chodzi o ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.



Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 424 posłów, przeciw było 16, a 17 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której głos zabrała posłanka Platformy Obywatelskiej Henryka Krzywonos. Odpowiadała sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa Januszowi Cieszyńskiemu, który argumentował zasadność wprowadzenia proponowanych zmian.



– Moje pytanie jest proste i już było tu powtórzone, ale mimo wszystko je zadam. Proszę mi powiedzieć, co ma być w tym dekoderze jeszcze innego? Mówiłam tam z ławy: Pegasus. I podejrzewam, że tak! – mówiła.



Krzywonos mówiła, że martwi się, iż dopłaty dostaną tylko ludzie związani z PiS. – Tak zawsze jest. I może to być śmieszne, ale ja tak uważam. Mówię o tym dlatego, bo nie mam za grosz zaufania do pana, wie pan… teraz były maseczki przez ministra Szumowskiego, przez pana różne rzeczy, więc ja uważam że PiS doprowadzi do tego, że będziemy płacić za wszystko i za te... zapomniałam kurde... dekodery. Dekodery też. I jest dla mnie jeszcze jedna furtka, że te 100 zł które otrzymają ludzie, te pieniądze pociągają do tego, by na was głosować. Dziękuję – mówiła posłanka w Sejmie.





Jak tłumaczył Janusz Cieszyński, zmiana standardu nadawania wymusza na gospodarstwach domowych konieczność nabycia sprzętu, który będzie umożliwiał odbiór telewizji naziemnej. Powiedział, że problem wymiany sprzętu będzie dotyczył 2,27 mln gospodarstw domowych, które obecnie używają dekoderów, jakie w przyszłości nie pozwolą na odbiór sygnału naziemnego.



– W związku z tym proponujemy mechanizm osłonowy dla tych gospodarstw domowych, które zadeklarują, że nie są w stanie poradzić z wymianą dekoderów we własnym zakresie. Kwota rekompensaty została przyjęta na 100 zł, dekoder kupiony za tę cenę umożliwią odbiór telewizji w nowym standardzie. Dystrybucja bonów będzie prowadzona za pośrednictwem kanału online i placówek poczty polskiej – mówił Janusz Cieszyński w Sejmie.



Zgodnie z projektem ustawy, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.



Wniosek o dopłatę, według projektu noweli, będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej. Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap – od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 r. – województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap – od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap – od 27 czerwca 2022 r. – województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.