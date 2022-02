Zełenski ostro do Macrona: Dobrze się bawiliście z Putinem? [WIDEO]

Prezydent Francji Emmanuel Macron gościł ostatnio u Władimira Putina w Rosji. Jak informowały media, tego samego dnia miał wylecieć na Ukrainę, ale został dłużej (na noc) w Moskwie. Gdy wreszcie pojawił się w Kijowie, nie umknęło to uwadze prezydenta Ukrainy. – Wczoraj po kolacji w Moskwie dobrze bawiliście się z Putinem? – zapytał swojego francuskiego odpowiednika Wołodymyr Zełenski.

Władimir Putin po rozmowach z Emmanuelem Macronem nie krył, że uważa władze Ukrainy za pozbawione legitymacji. Prezydent Rosji na konferencji prasowej zażądał, by Kijów realizował tzw. porozumienia mińskie o zawieszeniu broni.



Wygłosił przy tym obsceniczny „żart”, podkreślając konieczność spełnienia przez Ukrainę żądań Rosji. Wypowiedź tę ocenzurowano w przekazach, ponieważ „żart” odwołuje się do gwałtu i nekrofilii.



W kontekście tego, że według danych wywiadowczych państw NATO, Rosja poważnie rozważa inwazję na Ukrainę, słowne ataki Putina wydają się jeszcze poważniejsze.



Tymczasem po wizycie Macrona w Moskwie Francuz miał udać się niezwłocznie – jeszcze tego samego dnia – do Kijowa.



„I tam (na Ukrainie – przyp. red.) miał mieć nocleg, ale w ostatniej chwili zmieniono plany i na rosyjską prośbę francuski prezydent został w Moskwie” – napisał w sieci Daniel Szeligowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zełenski nie bawił się w dyplomację

Szukałem i jest! Po wizycie w Moskwie Macron miał polecieć do Kijowa i tam mieć nocleg, ale w ostatniej chwili zmieniono plany i na rosyjską prośbę francuski prezydent został w Moskwie. Zełenski do Macrona: wczoraj po kolacji w Moskwie dobrze bawiliście się z Putinem, co nie?

Gdy Macron pojawił się w Kijowie, Zełenski przypomniał mu żarty Putina o gwałcie odnoszące się do Ukrainy.– zapytał Zełenski cytowany przez eksperta z PISM. Nie czekając na odpowiedź prezydent Ukrainy dodał, że liderzy Francji i Rosji spędzili razem trochę czasu i zapewne wspólnie odpoczywali.Zobacz także: Scholz w Białym Domu spotka się z Bidenem. „Nie może przybyć z pustymi rękoma” Gdy lider Ukrainy wypowiadał kolejne mocne zdania, Macron stał wyprostowany i z coraz bardziej niewyraźną miną słuchał swojego ukraińskiego odpowiednika.– Putin powiedział mi, że nie doprowadzi do żadnej eskalacji na Ukrainie – zapewnił Macron Zełenskiego. Zastrzegł, że „choć udało się znaleźć w kilku kwestiach dotyczących kryzysu wokół Ukrainy punkty zbieżne z Rosją, to jednak różnice w podejściu nadal się utrzymują”. –– ocenił.

Mocny gest Ukrainy wobec Niemców

Zdaniem przedstawicieli Ukrainy Francja i Niemcy nie są wystarczająco stanowcze wobec Rosji.Dla obywateli Ukrainy jest to niedopuszczalne.Zobacz także: Doradca prezydenta USA: Inwazja Rosji na Ukrainę może nastąpić w każdym momencie Gdy w Kijowie pojawiła się ostatnio szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, prezydent Zełenski odwołał spotkanie.Jako powód źródła podały „problem z dopasowaniem harmonogramów” obojga polityków.