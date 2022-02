Zmieniła się przewaga PiS nad KO. Jest nowy sondaż

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wzrosło. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie wygrałaby wybory, gdyby te odbyły się teraz – tak wynika z nowego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski. PiS umocniło przewagę nad Koalicją Obywatelską, która notuje sporą stratę. Policzono też, na ile mandatów mogą liczyć poszczególne ugrupowania.

Na partię rządzącą głosować zamierza 33,1 proc. badanych. Jak podaje WP, jest to wynik wyższy niż w sondażu sprzed dwóch tygodni, kiedy PiS uzyskało 32,3 proc.



Na drugą w zestawieniu Koalicję Obywatelską wskazało 25,1 proc. respondentów. Oznacza to sporą zmianę poparcia dla tego ugrupowania. W poprzednim badaniu KO mogła liczyć na 27,2 proc. Tym samym – zauważa portal – zwiększyła się różnica w poparciu między PiS a KO i obecnie wynosi ona 8 pkt. proc. (poprzednio 5,1 pkt. proc.).



Do Sejmu weszliby też przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni, która zamyka polityczne podium w tym sondażu uzyskując 11,7 proc. Oznacza to niewielki wzrost – o 0,5 pkt. proc.



Kolejne miejsce zajmuje Konfederacja (8,5 proc.), która wyprzedziła Lewicę (5,8 proc.). Przed dwoma tygodniami na Konfederację chciało głosować 6,8 proc., zaś na Lewicę – 7 proc. Polaków.

PiS 36,78 zyskuje + 1pp

PO traci - 2pp



Wyniki przeliczone dla zdecydowanych



Przewaga nad PO się powiększa (8 pp dla sondażu z niezdecydowanymi, 9 przy uwzględnieniu niezdecydowanych)



Ile to razy mówiono o końcu PiS? https://t.co/6FkgQskCGX https://t.co/9tMExSBK0M pic.twitter.com/J32rFmythg — Norbert Maliszewski (@nmaliszewski) February 9, 2022

Na PSL-Koalicję Polską głosować chce 5,2 proc. badanych. Oznacza to, że ludowcy notują stratę (1,3 pkt. proc.).



Poza Sejmem znalazłaby się AgroUnia (0,6 proc. poparcia) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (0 proc.). 10 proc. badanych nie wiedziało, na kogo oddaliby swój głos w wyborach.





Sondaż. Ile mandatów dla partii?

źródło: wirtualna polska, portal tvp.info

Szacunkowego przeliczania wyników sondaży na mandaty dokonał profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak czytamy, najwięcej mandatów przypadłoby PiS – 195 (o 10 więcej niż w poprzednim badaniu). Druga w sondażu Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 143 miejsca, zaś trzecia – Polska 2050 na 56.„Kolejna w zestawieniu Konfederacja zajęłaby w Sejmie 35 miejsc. Lewica miałaby 17 posłów, a PSL – 13. Jeden mandat został w tych wyliczeniach zachowany dla przedstawiciela mniejszości niemieckiej” – podaje portal.Według wyliczeń Flisa KO, Polska 2050, PSL i Lewica uzyskałyby 229 mandatów, czyli o 2 mniej niż 231 potrzebnych do zdobycia większości sejmowej.