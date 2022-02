Błaszczak: To, co słyszymy od szefów państw NATO, jest budujące

To, co słyszymy teraz od liderów państw NATO, jest bardziej budujące niż to, co słyszeliśmy na początku. Jestem o tym przekonany, że jest to efekt naszej wspólnej pracy – stwierdził w programie „Graffiti” szef MON Mariusz Błaszczak.

– Teraz świat zachodni przyjmuje stanowczą postawę wobec działań Rosji. Tylko stanowczość może zatrzymać agresję Putina – mówił szef MON.



– Już w 2008 roku śp. prezydent Lech Kaczyński mówił w Tbilisi o odradzającym się imperium rosyjskim oraz ostrzegał, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a później państwa nadbałtyckie i Polska – przypomniał Błaszczak.



– Jedyną skuteczną odpowiedzą na agresywną politykę Kremla jest pokazanie, że nie ma zgody na ustępstwa – podkreślił polityk.



Pytany o to czy widmo agresji rosyjskiej na Ukrainę jest oddalone, odpowiedział: „Oczywiście, nie możemy powiedzieć, że na pewno sytuacja jest przesądzona, gdyż wojska rosyjskie są zgromadzone wokół granic Ukrainy, ale aktywność nasza – to pan prezydent Andrzej Duda, ale także minister spraw zagranicznych, premier, ja jako minister obrony narodowej – sprawia to, że skoncentrowani jesteśmy na rozwiazywaniu problemu”.

Pytany o to, czy, obecne działania polskich władz to tylko „dmuchanie na zimne”, czy Polska również jest zagrożona konfliktem, stwierdził, że „pomiędzy Rosją a Polską jest Ukraina, która jest teraz przedmiotem gróźb ze strony Kremla”.



– W naszym interesie narodowym leży to, aby Ukraina była państwem suwerennym, niepodległym. Dlatego wzmacniamy ją. W ten sposób oddalamy zagrożenie od naszego kraju – podkreślił szef MON.



– Wypełniamy swoje obowiązki, Polska jest aktywna, przeznaczamy ponad 2 proc. PKB na obronność, przygotowaliśmy nową ustawę o obronie ojczyzny – wymieniał polityk.



– Nie było tak do 2015 roku. W 2011 roku rząd PO–PSL zlikwidował mnóstwo jednostek wojskowych (…) ówcześnie rządzący rozbrajali Polskę, a od 2015 roku wojsko jest coraz liczniejsze. Chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny – podsumował Błaszczak.