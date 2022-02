Kluczowe decyzje rządu ws. obostrzeń. Dziś konferencja ministra zdrowia

W środę premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu nowej Rady ds. COVID-19, na której zapadną ostateczne decyzje dotyczące kolejnych kroków w walce z pandemią koronawirusa. Po radzie odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której ogłosi zmiany dotyczące m.in. izolacji. Również w środę może zostać ogłoszona decyzja ministra edukacji i nauki dotycząca skrócenia nauki zdalnej dla klas V-VIII. Transmisje konferencji będzie można oglądać na żywo na portalu tvp.info.

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Nauka zdalna i stacjonarna

KPRM poinformowała, że w środę 9 lutego o godz. 10.00 premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w pierwszym posiedzeniu Rady ds. COVID-19.Jak informował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, dziś odbędzie się konferencja z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.Obecnie izolacja u osoby zakażonej trwa 10 dni. Prawdopodobnie zostanie skrócona do siedmiu dni.Andrusiewicz wskazał, że wiąże się to z krótszym okresem, „kiedy aktywnie zarażamy”, i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach. Dopytywany o to, czy są także plany skrócenia kwarantanny, Andrusiewicz zaprzeczył. – Na dziś nie ma mowy o likwidacji kwarantanny.Również w środę ma zapaść decyzja ministra edukacji Przemysława Czarnka o zmianach dot. nauki zdalnej i stacjonarnej. – Realnie myślimy o skróceniu nauki zdalnej; jutro będziemy w tej sprawie podejmować decyzje – mówił we wtorek minister Przemysław Czarnek i dodawał, że

Mówił, że w przypadku decyzji o skróceniu nauki zdalnej w pierwszej kolejności do szkoły wrócą uczniowie z tych województw, które ferie zimowe miały w styczniu. – Mam nadzieję, że radykalnie skrócimy naukę zdalną – stwierdził szef MEiN.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od 27 stycznia zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Ma ono potrwać do 27 lutego. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczą się nadal stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.





Niedzielski o luzowaniu obostrzeń

O długoterminowej strategii w walce z koronawirusem i o luzowaniu obostrzeń w rozmowie z „Faktem” mówił minister zdrowia. Wskazywał, że będzie rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji.

– W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszeniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji – powiedział Niedzielski.



Dopytywany, czy oznacza to, że nie będzie limitów i obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, szef MZ dodał, że będzie zalecał, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki. – Zostaną one z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko rekomendacji. Myślę, że to będzie istotna prewencja, zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny – powiedział.



Szef MZ przekazał ponadto, że planowane jest skrócenie izolacji do siedmiu dni i porównywalne do niej ograniczenie kwarantanny, która w przypadku współdomowników zaczynałaby się i kończyła równolegle. – Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji o możliwej rezygnacji z kwarantanny z kontaktu – przekazał.