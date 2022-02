„Rosyjskie wojska są na Ukrainie”. Wiceszef MSZ o oczekiwaniach wobec Niemiec i Francji

Nasi partnerzy z Francji i Niemiec nie zawsze w ostatnich tygodniach dawali podstawy do tego, by interpretować ich działania w sposób jednoznaczny, były pola do dywagacji. Pierwszy krok został postawiony: przyjęta deklaracja bardzo wyraźnie wspiera Ukrainę – tak wtorkowe rozmowy prezydentów Polski i Francji oraz kanclerza Niemiec podsumowuje wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. W programie „#Jedziemy” dyplomata wyraził też dalsze oczekiwania stawiane w rozmowach z władzami w Berlinie i Paryżu.

We wtorek w Berlinie odbyło się spotkanie liderów państw Trójkąta Weimarskiego. Wzięli w nim udział prezydenci Polski i Francji, Andrzej Duda i Emmanuel Macron, a także kanclerz Niemiec Olaf Scholz.



Podczas konferencji prasowej przywódcy oświadczyli, że ich wspólnym celem jest uniknięcie wojny. Podkreślili też, że dalsze naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy jest nie do przyjęcia.





Szymon Szynkowski vel Sęk o szczycie Trójkąta Weimarskiego

– Nasze oczekiwanie od tego spotkania, ważnego, bo odbywającego się po 11 latach na tym najwyższym szczeblu, najważniejsze było jedno: że nasi partnerzy powinni w sposób jednoznaczny wyrazić swoją jedność i nie dawać pola do dywagacji, że w NATO czy UE interesy są rozbieżne – powiedział w TVP Info wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Jak przyznał, szczególnie w odniesieniu do przedstawicieli Niemiec „w ostatnich tygodniach było pole do tego typu dywagacji”.

Jak jednak podkreśla dyplomata, „pierwszy krok” został postawiony: „Deklaracja przyjęta na tym szczycie bardzo wyraźnie wspiera Ukrainę. Następne kroki, których oczekujemy, to też zaangażowanie tego formatu na przykład w rozmowy z Ukrainą, by Ukraina była naszym podstawowym partnerem w tej trudnej sytuacji”.





Dlaczego Niemcy unikają deklaracji ws. Nord Stream 2?

Dyplomata: To byłby błąd. Rosyjskie wojska są już na Ukrainie

Wiceszefa resortu zapytano o kwestię Nord Stream 2, zwracając uwagę na niedawną wizytę Olafa Scholza w USA i rozmowy z Joem Bidenem, po których kanclerz Niemiec zdawał się unikać jednoznacznego stwierdzenia, że gazowy projekt upadnie, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę.– Nord Stream 2 jest dla Niemiec tematem w tym sensie trudnym, że decyzja została przyjęta przy gremialnym poparciu elit politycznych, w zasadzie w łonie każdej partii; mimo ostrzeżeń Polski, krajów bałtyckich. Dzisiaj sytuacja wygląda z goła inaczej: również na niemieckiej scenie politycznej toczy się dyskusja, czy nie popełniono błędu, czy nawet bez rosyjskiej agresji Nord Stream 2 nie powinien być uruchomiony, bo jest rosyjskim narzędziem szantażu gazowego – również wobec Niemiec – stwierdził gość programu „#Jedziemy”.Zdaniem dyplomaty problemem jest konieczność przyznania się do błędu przez osoby, które w przeszłości projekt wspierały. – Stąd, myślę, ucieczka od tego tematu – ocenił.Jego zdaniem jednak warunkowanie dziś uruchomienia NS2 od wielkoskalowej agresji Rosji jest „nieporozumieniem”.

– Rosyjskie wojska w praktyce, można powiedzieć, że są na Ukrainie, bo przecież są na tych terytoriach okupowanych. Nord Stream 2 nie powinien być uruchomiony i takich jednoznacznych deklaracji od naszych partnerów oczekujemy i powtarzamy to przy każdej okazji – zaznaczył na antenie TVP Info wiceminister spraw zagranicznych.





Dyplomatyczna ofensywa Polski

źródło: TVP Info

Podkreślał też znaczenie ofensywy dyplomatycznej Polski – w tym także działania premiera Mateusza Morawieckiego i jego spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim czy zaangażowanie szefów MSZ i MON, a także rozmowy prowadzone przez głowę państwa w Trójkącie Weimarskim.– Prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę, że próba sankcjonowania marionetkowych władz na terytoriach okupowanych czy zgody a fikcyjne referenda – nie wchodzą w grę. Nie możemy balansować w sytuację, jakbyśmy mieli do czynienia z dwiema równymi stronami. To Rosja przystąpiła do ofensywy i to Ukraina zasługuje na nasze wsparcie – zaznaczył dyplomata.