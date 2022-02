„Mobbing w partii Razem”. Byli działacze ujawniają: Groźby, przemoc i próby samobójcze

Kilkoro byłych działaczy partii Razem twierdzi, że w ugrupowaniu dochodziło do mobbingu – informuje portal gazeta.pl, który rozmawiał z poszkodowanymi osobami. Jak twierdzą, były groźby, przemoc słowna, wyzwiska, co kończyło się często depresją, a nawet próbami samobójczymi. Zarzucają też organom partyjnym bezczynność. Zarząd nie widzi niedopatrzeń, ale wszystkich spraw nie może wyjaśnić, bowiem wewnętrzne wyroki są... usuwane po dwóch latach.

Sprawa po raz pierwszy wyszła na jaw na początku 2020 roku od wpisu byłej działaczki partii Agnieszki Herrmann-Jankowskiej, która na Twitterze stwierdziła, że „Razem to partia zarządzana wewnętrznie za pomocą twardego mobbingu”.





„Cicho, bo lewica jest tylko jedna”

#wieszwiecej Polub nas

„Do dołu z wapnem”

Opisywane w reportażu gazeta.pl zdarzenia dotyczą tego samego okresu, o którym mówiła Herrmann, a więc lat 2015-2019. Była działaczka potwierdza teraz, żei przekazała kontakt do osób poszkodowanych. Sama podkreśla, że o tym, co działo się w ugrupowaniu, powinno mówić się głośno, a jest cisza, „bo lewica jest tylko jedna i nie można jej szkodzić”.Inny z działaczy, Piotr, przyznaje, że członkostwo w Razem przypłacił epizodem ciężkiej depresji, łącznie z próbami samobójczymi. W partii był przez dwa lata.Jako prawnik zaangażował się w działalność sądu koleżeńskiego, znalazł się też w pierwszym jego składzie. Wówczas – jak twierdzi – zaczęły się poważne problemy. Burzę wywołała sprawa działaczki oskarżanej przez drugą o przychodzenie na spotkania partyjne pod wpływem marihuany. Drugim dnem miał być fakt, że kobieta „odbiła” drugiej partnera.Piotr twierdzi, że zarząd „skasował wyrok”, bo dotyczył wysoko postawionej osoby. „Obecny zarząd powtarza, że ewentualne kary zgodnie ze statutem po dwóch latach ulegają zatarciu. Adrian Zandberg do pytania ws. »skasowanego wyroku« się nie odnosi. Marcelina Zawisza w ogóle nie reaguje na naszą wiadomość” – pisze portal.

W pewnym momencie sąd partyjny znalazł się pod ostrzałem, a przez to także Piotr. Jak przyznaje, hejterskie komentarze zaczął otrzymywać nawet pod neutralnymi wpisami na komunikatorach. Były to hasła takie jak „jeb***y mizogin” czy „do dołu z wapnem”. Przyznaje, że potrzebował terapii i leczenia psychiatrycznego, a także przyjmował silne leki uspokajające.



Dziś obecny zarząd urupowania konsekwentnie utrzymuje, że nie ma dostępu do orzeczeń sądu koleżeńskiego z okresu dwóch ostatnich lat i „partia nie gromadzi takich informacji” – czytamy. Adrian Zandberg przyznaje z kolei, że w początkach istnienia Razem „były problemy z kulturą dyskusji w internecie”, a rozmowy nie były moderowane – co postanowiono zmienić.





Mobbing poziomy i „przemocowe telefony” od zarządu

źródło: gazeta.pl

To niejedyne tego typu historie. Podobnie jak Piotr, o przemocowe działania oskarża partię także inna była koordynatorka wojewódzka ugrupowania. Na wewnętrznym internetowym forum Razem w 2019 r. zamieściła obszerny wpis o swoim odejściu. Tłumaczyła, że powodem jest „mobbing poziomy” – czyli stosowany przez innych pracowników i działaczy – którego doświadczała przez cały czas pracy w ugrupowaniu.W rozmowie z portalem była koordynatorka opisuje „przemocowe telefony” od byłego członka zarządu krajowego, krytykowano ją na forach, a jej praca trwała po kilkanaście godzin dziennie, bez żadnego dnia wolnego.