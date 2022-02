Notatki do piosenki „Hey Jude” Beatlesów sprzedały się za 77 tys. dol.

Zwycięzca licytacji zorganizowanej przez Julien's Auctions nie otrzyma jednak prawdziwego kawałka papieru z adnotacjami Fab Four, a jedynie jego wirtualną kopię, czyli animowany obrazek opatrzony cyfrowym certyfikatem własności – NFT.

Utwór pierwotnie zatytułowany był „Hey Jules” i został napisany w 1968 r. przez Paula McCartneya, by pocieszyć młodego Juliana Lennona, gdy jego rodzice John i Cynthia postanowili się rozejść.



Notatki do tego utworu zostały sprzedane jako... animacja, w której słowa stopniowo pojawiają się na stronie – z komentarzem (dźwiękowym) pierworodnego syna Johna Lennona. Czyli jako audiowizualny przedmiot kolekcjonerski.



Za gadżet, który można trzymać w smartfonie, ktoś zapłacił blisko 306 tys. zł. To niesamowite, zważywszy, że oryginał tekstu pozostanie własnością Juliana Lennona. Nie była to jednak najwyższa cena zapłacona za cyfrowe obiekty Beatlesów podczas tej aukcji. Np. wirtualny obrazek afgańskiej kurtki Johna Lennona poszedł za 22 400 dol., czyli blisko 89 tys. zł.



Jak wyeksponować takie trofeum? Wyświetlać w telewizorze? W ramce wideo? Wydrukować i oprawić w ramki? Umieścić w grze komputerowej? Można to zrobić w każdy z wymienionych sposobów, choć ten ostatni wydaje się mieć największe perspektywy.