Środa ciepła, ale może zaskoczyć śniegiem i wiatrem [PROGNOZA]

W środę prognozowane są dodatnie temperatury w całym kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą 11 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, w Karpatach osiągnie 80 m/godz. w porywach – przekazała synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Zmiana pogody. Prognoza IMGW na wtorek W całym kraju temperatura we wtorek będzie dodatnia. Niestety, oprócz ocieplenia prognozowane są też opady deszczu, niebo będzie zasnute chmurami –... zobacz więcej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zachmurzenie duże, tylko miejscami większe przejaśnienia. W środę rano nad Polską będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który spowoduje opady deszczu w całym kraju.



– Deszcz ze śniegiem spadnie na Podhalu, w Karpatach śnieg – tutaj przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 5 cm – wskazała synoptyk. Opady deszczu ze śniegiem przewidywane są też na Suwalszczyźnie.





Jaka temperatura?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– W ciągu dnia będzie ciepło, do 11 stopni na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze kraju od 5 stopni na wschodzie do 7 stopni w centrum. Wiatr umiarkowany, w porywach nad morzem do 75 km/godz. – prognozuje Pacocha.Według prognozy IMGW porywy wiatru osiągną do 55 km/godz. w Sudetach, w Karpatach do 80 km/godz. Lokalnie będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.W środę wzachmurzenie duże, rano z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 7 stopni. Wiatr słaby, po południu wzmagający się chwilami do umiarkowanego i porywistego, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura minimalna około 4 stopnie. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1007 hPa i będzie się nieznacznie wahać.