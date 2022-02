Ryś rekonwalescent wrócił do lasu [WIDEO]

Sześcioletni ryś Rudy, który z ciężką chorobą trafił w ręce specjalistów z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Jabłonowie koło Mirosławca, wrócił już do zdrowia. Odzyskał wolność i ponownie zamieszkał w lesie – informuje TVP3 Szczecin.

Rudy był pierwszym dzikim kotem, który trzy lata temu w ramach realizowanego przez specjalistów z ośrodka Dzika Zagroda w Jabłonowie programu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” trafił do tutejszych lasów. W grudniu naukowcy dostali niepokojącą wiadomość, że ryś, zamiast polować na dzikie zwierzęta, zakrada się do wiejskich kurników.



– My już wiedzieliśmy, że takie zachowanie jest dość charakterystyczne dla zwierzaka, któremu coś dolega. Nie wiedzieliśmy dokładnie co, ale coś dolega – tłumaczy Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.





Diagnoza: świerzbowiec

Wychudzone zwierzę trafiło z powrotem do Dzikiej Zagrody. Okazało się, że jest zainfekowane bardzo groźnym dlaświerzbowcem. Leczenie Rudego trwało ponad dwa miesiące. Dzięki temu udało się uratować przedstawiciela tego niezwykle rzadkiego gatunku.Na Pomorzu rysi nie było od ponad 300 lat. Te sprowadzane do Dzikiej Zagrody w większości urodzone są w niewoli i tu przystosowywane do życia w naturalnym środowisku.– Ważne, żeby miały jedzenie, picie, spokój, dobre warunki, gdzie się schować i w miarę duże wybiegi – podkreśla Marcin Grzegorzek z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.Karmione są tylko mięsem dzikich zwierząt, pozyskiwanym jednak nie od myśliwych, ale z wypadków komunikacyjnych. – Czyli to, co żyje w lesie., daniele, sarny. Rysie na wolności głównie polują na sarny – wyjaśnia Roksana Czerniawska z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.. – Chodzi o to, byśmy pokazali im naturalny pokarm i przyzwyczaili ich do życia bez udziału człowieka – zaznacza Magdalena Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.Rudy, już po kuracji daje sobie z tym radę doskonale. Skutecznie poluje i nie tylko. – Jest w tej chwili w terenie, gdzie ma w swoim zasięgu wzroku trzy kotki. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie po raz kolejny ojcem – dodaje Maciej Tracz.W ciągu trzech lat realizacji programu reintrodukcji, naukowcy z Dzikiej Zagrody wypuścili na wolność 62 rysie.