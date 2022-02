Rozmowa Macron-Putin. Waszyngton i Bruksela komentują

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała we wtorek, że poniedziałkowe rozmowy prezydentów Francji i Rosji nie stanowiły osobnej ścieżki dyplomatycznej, alternatywnej wobec szerszych rozmów Zachodu z Rosją. Zapowiedziała, że Biden odbędzie wkrótce rozmowę z Macronem. Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell ocenił natomiast, że wizyta Marcona w Rosji była „pozytywna” i wniosła „element odprężenia” do kryzysu między Zachodem a Moskwą, związanego z sytuacja wokół Ukrainy, ale nie doprowadziła do „cudu”.

Psaki odpowiedziała w ten sposób na pytanie o to, czy wizyta Emmanuela Macrona stanowiła „osobną ścieżkę negocjacji” z Moskwą i czy USA mogą być wobec tego wykluczone z dyskusji.



– Całkowicie nie zgadzam się z tą oceną. Toczy się cały szereg dyplomatycznych rozmów w tym samym czasie i tak zawsze było, a Stany Zjednoczone są kluczowym graczem w ogromnej większości tych negocjacji – odparła Psaki. Dodała, że Francja odgrywa ważną rolę w dyskusjach w formacie normandzkim, dotyczącym porozumień mińskich, które cieszą się poparciem USA.





Cena inwazji na Ukrainę

Dodała też, że Macron w Moskwie odegrał rolę we wspólnym jasnym komunikowaniu Rosji przez Zachód, żeRzeczniczka zaznaczyła jednocześnie, żei Macron rozmawiali dwukrotnie w ciągu ostatniego tygodnia, w tym w przeddzień wizyty francuskiego przywódcy w Moskwie. Zapowiedziała też, że wkrótce dojdzie do kolejnej rozmowy.Pytana o doniesienia o to, czy – jak donosiła francuska prasa – „finlandyzacja” Ukrainy jest jedną z negocjowanych opcji, Psaki zwróciła uwagę na słowa samego francuskiego prezydenta, który zaprzeczył, by użył takiego sformułowania i stwierdził, że zamknięcie „otwartych drzwi” NATO byłoby problemem.Rzeczniczka Białego Domu odmówiła też bezpośredniego komentarza, dlaczego podczas poniedziałkowej wizyty w Waszyngtonie kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie powiedział wprost, że gazociągnie zostanie uruchomiony w przypadku nowej rosyjskiej agresji. Psaki zwróciła jednak uwagę, że jasną deklarację w tej sprawie złożył prezydent Biden, aJak donosi portal Politico, choć niemiecki kanclerz nie powiedział wprost publicznie o zatrzymaniu projektu w przypadku wojny, to złożył jasną deklarację na ten temat podczas kolacji z amerykańskimi senatorami.– Myślę, że jesteśmy w tym samym miejscu, jeśli chodzi o Nord Stream 2 – stwierdził najwyższy rangą Republikanin w komisji spraw zagranicznych Senatu Jim Risch. Rozmowy z kanclerzem miały według portalu znacznie przybliżyć Kongres do ustalenia projektu ustawy zawierającej szereg sankcji – w tym tych dotyczących NS2 – nad którym toczą się negocjacje.