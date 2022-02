Patrioty dla Tajwanu. USA zaakceptowały sprzedaż broni

USA zaakceptowały sprzedaż sprzętu i usług dla systemu obrony przeciwrakietowej Patriot dla Tajwanu o wartości 100 mln dolarów. Jest to druga sprzedaż sprzętu wojskowego dla Tajpej zaaprobowana przez USA od czasu rozpoczęcia prezydentury przez Joe Bidena.

Jak można przeczytać w dokumencie Amerykańskiej Agencji Współpracy Obronnej (DSCA), planowana jest sprzedaż sprzętu i usług niezbędnych do utrzymania w gotowości oraz ulepszenia systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Łączna wartość zamówienia ma wynieść 100 mln dolarów. DSCA poinformowała Kongres o wydaniu zgody na sprzedaż, po tym jak zgodził się na nią także Departament Stanu.



W dokumencie podkreślono, że sprzedaż sprzętu służy interesom USA, poprzez wspieranie wysiłków na rzecz modernizacji sił zbrojnych i utrzymania wiarygodnych zdolności obronnych Tajwanu.





Poprawa bezpieczeństwa

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„Proponowana sprzedaż przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obiorcy oraz pomoże w utrzymaniu stabilności politycznej, równowagi militarnej i gospodarczej oraz postępu w regionie” – zaznaczono.Ministerstwo Spraw Zagranicznychw wydanym oświadczeniu podziękowało za kolejną już transakcję z USA. Według resortu jest to druga umowa na dostawę amerykańskiej broni od czasu objęcia prezydentury przez Bidena i jednocześnie pierwsza taka sprzedaż w 2022 roku. Według ministerstwa obrony Tajwanu umowa powinna zostać ostatecznie zaakceptowana przez Kongres za miesiąc.W sierpniu 2021 roku, Departament Stanu zaakceptował sprzedaż partii 155-armatohaubic samobieżnych M109A6 Paladin wraz z wozami amunicyjnymi i innym wyposażeniem za 750 mln dolarów.oraz dalszemu pogłębianiu partnerstwa pomiędzy Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi, aby przyczynić się do długoterminowego pokoju, stabilności i dobrobytu w regionie Indo-Pacyfiku” – napisano w komunikacie. we wtorek skrytykowały w ostrych słowach decyzję USA. Rzecznik MSZ ChRL Zhao Lijian wezwał do natychmiastowego zaprzestania sprzedaży broni na Tajwan oraz zakończenia kontaktów wojskowych z Tajwanem, zapowiadając, że Chiny podejmą „właściwe i zdecydowane środki w celu ochrony suwerenności i interesów państwa”.W ostatnich miesiącach zwiększyła się ilość incydentów z udziałem wojska chińskiego w bliskiej odległości od terytorium Tajwanu. Tylko w lutym chińskie bombowce i myśliwce trzy razy naruszyły strefę identyfikacji powietrznej (ADIZ) Tajwanu. Ostatnie wtargnięcie miało miejsce w niedzielę - dwa samoloty wczesnego ostrzegania Shaanxi Y-8 naruszył wtedy południowo-zachodnią część strefy.