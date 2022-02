Ukraiński bloger o dziennikarzu Onetu: Ruski agent swobodnie chodzi po Kijowie

„To polski dziennikarz, Marcin Wyrwal. Nie przepraszam, że może błędnie napisałem jego nazwisko. To dlatego, że mało mnie obchodzi zdanie kogoś, kto wykonał niejeden materiał na rosyjskie zamówienie. Ale do rzeczy. Marcin teraz jest w Kijowie i nikt nic od niego nie chce” – pisze ukraiński bloger prowadzący stronę „Faszyk Doniecki” o Marcinie Wyrwale, pracowniku portalu onet.pl wydawanego przez Ringier Axel Springer Polska.

Bloger ocenia, że wpuszczenie Wyrwała na Ukrainę jest podobnie niedopuszczalne, jak byłoby wpuszczenie do kraju Olgi Skabiejewej uznawanej za jedną z głównych figur putinowskiej propagandy. Autor odnosi się do informacji podanej przez samego Wyrwała, który poinformował, że dotarł z „ekipą Onetu” do ukraińskiej stolicy, by „nadawać z Ukrainy obrazki z przygotowań do tego, co mamy nadzieję, że nie nadejdzie”.



W tekście na temat pracownika Onetu przypomniano wywiad, jaki przeprowadził on i Tomasz Maciejczuk z Denisem Puszylinem. To były już premier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Wywiad zdjęto ze strony onet.pl po 20 godzinach (co w Rosji stało się przyczynkiem do komentowania „ braku wolności słowa” w Polsce. Dla Maciejczuka był to dziennikarski debiut w polskich mediach. Wypowiadał się on za to już wcześniej – przedstawiany jako „polski dziennikarz” – w mediach rosyjskich. Więcej na jego temat możesz przeczytać tutaj. Obu panów określono słowem „GRU-sznik”, (od rosyjskiego GRU – Główny Zarząd Wywiadowczy) które stosuje się w odniesieniu do agentów lub kolaborantów Kremla.



„A teraz Marcin chodzi swobodnie po Kijowie. I w Kijowie nikt nie ma o to do obywatela Polski pretensji. Chłopcy i dziewczęta, nie pomyliło się wam coś? To może warto oficjalnie zaprosić samego (Dmitrija) Kisielowa (czołowy propagandysta zwany „ustami Putina” – red.) No a co? Niech pokaże Rosjanom, jak to w Kijowie hajlują na każdym rogu” – kpi ukraiński internauta.

źródło: fashikdonetsk.com

Bloger przypisuje też Wyrwałowi – którego nazywa m.in. „czortem” – wywiad z ochotnikiem walczącym w szeregach prokremlowskich separatystów.Jak mówi autor strony, nazwa bloga to żart odwołujący się do rosyjskiej propagandy, według której, jak mówi, każdy przedstawiciel narodu byłego Związku Sowieckiego, odczuwający własną tożsamość narodową, jest faszystą. Jak wspomina, w 2014 r. na każdym kroku straszono ludzi w Donbasie ukraińskimi faszystami, którzy przybędą z zachodniej części Ukrainy. A uratować rosyjskojęzyczną ludność przed faszystami miała wkraczająca rosyjska armia i „zielone ludziki”.