Kulisy seksafery w Axel Springer. „Financial Times” dokumentuje nadużycia

Szef koncernu medialnego Axel Springer Mathias Doepfner od początku wiedział o zarzutach pod adresem redaktora naczelnego dziennika „Bild”, a bronił go, mimo powtarzających się oskarżeń – donosi „Financial Times”. Zewnętrzne śledztwo wykazało, że zwolniony Julian Reichelt miał nadużywać władzy, awansując i degradując młode kobiety, z którymi miał sypiać. W ramach dziennikarskiego dochodzenia „FT” rozmawiał z kilkudziesięcioma osobami, weryfikując autentyczność zapewnień kierownictwa Axel Springer. Wnioski? „Półprawdy w wypowiedziach wydawcy przesłoniły skalę przewinień Reichelta” – czytamy.

Wiosną 2021 roku koncern przywrócił Juliana Reichelta na stanowisko redaktora naczelnego „Bilda” po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie jego postępowania, przez zewnętrzną firmę prawniczą. Wówczas twierdzono, że ten „popełnił błędy”, ale nie dokonał żadnego przestępstwa ani nie złamał zasad firmy. „Pracownicy wyższego szczebla w Axel Springer myśleli, że zażegnali kryzys” – komentuje „Financial Times”.





Wyniki wielomiesięcznego śledztwa

„FT”: Axel Springer wspierał oskarżanego szefa „Bilda”

Jednak kulminacją seksafery był październik 2021 r., gdy Axel Springer zwolnił Reichelta z fotela naczelnego największego dziennika w Niemczech. Stwierdzono wówczas, że ten „nie potrafił jasno oddzielić spraw osobistych od zawodowych” i kłamał na temat swoich relacji z koleżankami z pracy.„Financial Times”, powołując się na wielomiesięczne śledztwo i rozmowy z kilkudziesięcioma osobami znającymi kulisy sprawy twierdzi, że prezes Axel Springer Mathias Doepfner od początku wiedział o „zalotach” Reichelta wobec młodszych kobiet pracujących w „Bildzie”. Jak czytamy, Doepfner bronił Reichelta, pomimo powtarzających się zarzutów o popełnienie wykroczeń.Także wspomniane zewnętrzne śledztwo wykazało, że redaktor naczelny nadużywał swojej władzy, awansując i degradując młode kobiety, z którymi sypiał. Inne otrzymywały niechciane „romantyczne” wiadomości.

Zdaniem „FT” kierownictwo wyższego szczebla w Axel Springer rozmawiało o śledztwie z Reicheltem, doradzając mu, by wszystkiemu zaprzeczył. Także szef wydawnictwa Mathias Doepfner i zarząd mieli zjednoczyć się w obronie redaktora. „Półprawdy w wypowiedziach wydawcy przesłoniły skalę przewinień Reichelta” – przekonuje gazeta.



Relacjonuje też kulisy zeznań kobiet pokrzywdzonych przez naczelnego „Bilda”. Jedna z nich opisywała hotelowe spotkania z Reicheltem w pobliżu biur gazety i przyznała, że uprawiała z nim seks z obawy przed utratą pracy.





„Wszyscy wiedzieli”

Doepfner jak najdalej od #MeToo

W ramach zewnętrznego śledztwa rozmawiano z 31 osobami, a wnioski, jakie przekazano zarządowi spółki, były druzgocące: Reichelt wielokrotnie miał kontaktować się z młodymi kobietami na wczesnym etapie ich kariery, często deklarując, że będzie ich mentorem lub załatwi pracę.„W ciągu co najmniej sześciu lat, także przed objęciem najwyższego stanowiska w redakcji Bilda,Cytowany jest też były starszy redaktor „Bilda”, który zachowanie Reinchelta określa jako „wewnętrzną tajemnicę”. Jak przyznaje, w przeszłości doradził swojemu przyjacielowi, by nie pozwolił córce dostać się na staż do gazety, ponieważ bał się, że młoda, atrakcyjna kobieta może zostać wykorzystana.Gazeta wskazuje też, że. Firma zaprzecza, by przyszłe interesy miały jakikolwiek wpływ na postępowanie w sprawie Reichelta.Dużo uwagi „FT” poświęca prezesowi Axel Springer Mathiasowi Doepfnerowi. Wskazuje, że po zakończeniu śledztwa rozpoczął on działania mające ujawnić „spisek” przeciwko koncernowi, a w wiadomościach do współpracowników podkreślał, że autorów domniemanego spisku należy dopaść. „Jesteśmy ostatnimi bastionami niezależności” – twierdził.Prezes wydawnictwa chciał też odsunąć tę sprawę „z dala od seksizmu”. W swoich wypowiedziach zapewniał, że skandal „nie ma nic wspólnego z MeToo”.

W oświadczeniu przesłanym „Financial Times” Axel Springer stwierdziło, że pytania wysłane im przez dziennikarzy gazety zawierały „insynuacje, błędne fakty i założenia”, oraz że „fałszywe” jest twierdzenie, że kierownictwo obawiało się, że wyniki dochodzenia mogą zaszkodzić ich pracy i reputacji.





Axel „żałuje”, Reichelt zapowiada powrót

„Oczywiście z perspektywy czasu musimy przyznać, że nie zrobiliśmy wszystkiego dobrze. Naszym największym błędem było to, że zbyt długo ufaliśmy (Reicheltowi – red.). Głęboko tego żałujemy, szczególnie w imieniu pracowników, którzy na tym ucierpieli” – przyznano.Reichelt z kolei stwierdził, że zarzuty dotyczące jego niewłaściwego postępowania były „kłamstwami”. Obecnie jego podpis na Twitterze brzmi „I’ll be back” („Zaraz wracam”) – konstatuje gazeta dodając, że były redaktor przygotowuje się do uruchomienia własnej stacji telewizyjnej.