Putin o przyjęciu Ukrainy do NATO: Nastąpi konfrontacja militarna, chcecie wojny z Rosją?

– A wy chcecie wojny z Rosją? Spytajcie swoich czytelników, widzów, internautów: „chcecie, żeby Francja prowadziła wojnę z Rosją”? Przecież tak będzie. Takimi konsekwencjami Władimir Putin zagroził Francji i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu w przypadku przyjęcia w jego szeregi Ukrainy.

– W doktrynie ukraińskiej zapisano, że Rosja jest przeciwnikiem i że odzyskanie Krymu możliwe jest także poprzez przeprowadzenie akcji militarnej. Proszę sobie wyobrazić, że Ukraina jest członkiem NATO. Artykuł 5 (Paktu Północnoatlantyckiego – red.) nie został odwołany. Niedawno pan Biden powiedział, że art. 5 to absolutny imperatyw i zostanie wykonany. Znaczy, nastąpi konfrontacja militarna Rosji z NATO.

Putin do francuskiego dziennikarza: Chcecie wojny między Francją i Rosją? To jest to czego chcą wasi czytelnicy? pic.twitter.com/dNbE66ImNW