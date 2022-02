„Kolejny kuriozalny precedens wobec Polski”. Tym razem Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł we wtorek, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma zaniechać działań wobec Włodzimierza Wróbla, sędziego Izby Karnej SN. Uchylenia jego immunitetu chce prokuratura, zarzucając sędziemu zaniechanie w jednej w prowadzonych przez niego spraw. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety orzeczenie ETPCz – choć „bezwartościowe” – to stanowi „kolejny kuriozalny precedens wobec Polski”. „Szkoda, że nigdy tacy odważni nie byli wobec Rosji” – podsumowuje.

Sędzia Włodzimierz Wróbel to były kandydat na I prezesa Sądu Najwyższego.





O co chodzi w sprawie sędziego Wróbla?

Co orzekł Europejski Trybunał Spraw Człowieka?

#wieszwiecej Polub nas

‼️⚖️����Przełomowe zabezpieczenie ETPCz w sprawie SSN prof. Wróbla. Trybunał strasburski nakazuje Izbie Dyscyplinarnej zaniechanie jakichkolwiek działań w jego sprawie, ponieważ ta nie gwarantuje prawa do niezawisłego sądu. Wszystkie organu państwa PL muszą się do tego zastosować⤵️ pic.twitter.com/21JUOlrVoW — Sylwia Gregorczyk-Ab (@SylwiaGAbram) February 8, 2022

Wiceminister sprawiedliwości: Bezwartościowe orzeczenie ETPCz

Kolejny kuriozalny precedens wobec Polski. Teraz ustawy nam chce zawieszać ETPCz. Szkoda, że nigdy tacy odważni nie byli wobec Rosji.



Symboliczne, wymowne, ale w świetle kognicji ETPCz bezwartościowe orzeczenie. https://t.co/JWDRDiv7eg — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) February 8, 2022

źródło: portal tvp.info

W marcu 2021 r. Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie jego immunitetu. Śledczy zarzucają sędziemu, że w 2019 roku uchylił wyrok wobec mężczyzny skazanego na więzienie za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ale – wbrew obowiązkowi – nie sprawdził, czy kara jest już wykonywana.Dlatego – według prokuratury – doprowadzono do bezprawnego pobytu tego mężczyzny w zakładzie karnym. „Kroki podjęto dopiero po telefonie funkcjonariusza Służby Więziennej z zakładu karnego, w którym skazany był osadzony. Wskutek zaniechań sędziów, mężczyzna spędził bezprawnie ponad miesiąc w zakładzie karnym” – informowała prokuratura.. Sprawa miała być rozpoznana w środę 9 lutego.We wtorek Izba Pierwszej Sekcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – na wniosek pełnomocników sędziego Wróbla – wydała precedensowe postanowienie zabezpieczające, zgodnie z którym Izba Dyscyplinarna SN do 8 marca ma powstrzymać się od działań wobec sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego.„Trybunał strasburski nakazuje Izbie Dyscyplinarnej zaniechanie jakichkolwiek działań w jego sprawie, ponieważ ta nie gwarantuje prawa do niezawisłego sądu” – napisała adwokat sędziego Sylwia Gregorczyk-Abram.Zaskoczenia decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie kryje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta: „Kolejny kuriozalny precedens wobec Polski. Teraz ustawy nam chce zawieszać ETPCz. Szkoda, że nigdy tacy odważni nie byli wobec Rosji”.Orzeczenie strasburskiego trybunału – jego zdaniem – jest bezwartościowe.Jednak we wtorek wieczorem przy informacji o posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej ws. sędziego Włodzimierza Wróbla umieszczono adnotację „zdjęte” z wokandy SN.