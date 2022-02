Franciszek apeluje o walkę z handlem ludźmi, niewolnictwem i wyzyskiem kobiet [WIDEO]

Papież Franciszek wezwał do walki z handlem ludźmi, niewolnictwem i wyzyskiem, zwłaszcza kobiet i dziewcząt. Zaznaczył, że „przemoc, z powodu której cierpi każda kobieta i każda dziewczynka, jest otwartą raną w ciele Chrystusa, w ciele całej ludzkości, jest głęboką raną, która dotyka także każdego z nas”.

Watykan opublikował orędzie papieża w związku z obchodzonym we wtorek Światowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi. Jego hasło w tym roku to: „W trosce siła. Kobiety, ekonomia i handel ludźmi”.



Franciszek zaznaczył w przesłaniu wideo, że jest to zachęta do refleksji nad sytuacją kobiet i dziewcząt "poddawanych różnym formom wyzysku, także poprzez przymusowe małżeństwa, niewolnictwo w domu i w pracy".



Przypomniał, że tysiące kobiet i dziewcząt padają co roku ofiarami handlu ludźmi. Ukazuje to jego zdaniem „dramatyczne konsekwencje modeli relacji opartych na dyskryminacji i uległości”.

Następnie dodał: „Handel ludźmi, poprzez wyzysk w domu i wykorzystywanie seksualne, brutalnie strąca kobiety i dziewczęta do ich rzekomo drugorzędnej roli służących domowych i seksualnych, do przedmiotu zaspokajania przyjemności, co przywraca wzorzec relacji naznaczonych dominacją mężczyzn nad kobietami”.



Franciszek podkreślił, że handel ludźmi jest przemocą. Położył też nacisk na to, że wiele kobiet ma odwagę się temu sprzeciwić.



– Także my mężczyźni jesteśmy wezwani do tego, by to zrobić , by powiedzieć „nie” wszelkiej przemocy, również tej wobec kobiet i dziewczynek – powiedział.



Papież zaznaczył, że „uznanie godności każdej osoby jest pierwszym aktem opieki”. – Zachęcam każdego mężczyznę i każdego chłopca, by nie pozostał poza tym procesem przemian – oświadczył.





źródło: pap

Franciszek przekonywał, że razem można rozwinąć „gospodarkę troski” o innych i zwalczać z całych sił wszelką formę wyzysku. Apelował o zaangażowanie z determinacją i o to, by nie bać się w obliczu „arogancji przemocy”.