Prawda etapu. Lis o Funduszu Odbudowy teraz i w kwietniu

Tomasz Lis jest oburzony sugestią, że Polska może zrezygnować z unijnych środków – choć ich wypłatę od miesięcy blokuje Bruksela – i porównuje działania rządu do komunistów, którzy na „rozkaz Moskwy” zrezygnowali z udziału w Planie Marshalla. Zupełnie inaczej redaktor naczelny „Newsweeka” komentował Fundusz Odbudowy w kwietniu 2021 roku. Wówczas przestrzegał, że miliardy z UE „umocnią” PiS u władzy i oznaczają „kolejne lata rządów Kaczyńskiego”. Internauci przypominają też, że to Koalicja Obywatelska nie poparła ratyfikacji polskiego KPO.

Przypomnijmy – przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ubiegłego roku warunek, by w polskim Krajowym Planie Odbudowy znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zdaniem polskich władz Bruksela bez podstawy wstrzymuje wypłaty dla Polski z Funduszu Odbudowy.





Słowa Bielana rozpętały burzę

Lis 2021 vs Lis 2022

Rząd PiS rozważa rezygnację przez Polskę z pieniędzy z Funduszu Odbudowy. To pieniądze Polaków, a nie władzy. Nawet komuniści nie chcieli zrezygnować z pieniędzy z Planu Marshalla. Zrobili to dopiero na rozkaz Moskwy. Powtórka? — Tomasz Lis (@lis_tomasz) February 8, 2022

Głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy, przy planach wydania dużej części tych pieniędzy na umocnienie swej władzy, w praktyce będzie głosowaniem za tym czy jest się za kolejnymi latami rządów Kaczyńskiego. Wtedy naprawdę zobaczymy kto jest kim. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) April 23, 2021

Co to jest „ konstruktywna opozycja”? To taka opozycja, która ratuje władzę, gdy ta traci w parlamencie większość. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) April 27, 2021

Fala komentarzy po wpisie Tomasza Lisa

Szybko zmienia się ta narracja, jeszcze niespełna rok temu Fundusz Odbudowy trzeba było zablokować za wszelką cenę, żeby PiS go nie rozkradł (pal licho, że 60% trafi do Polski po 2023), a wyłamanie się Lewicy było równoznaczne ze zdradą :) https://t.co/GmeiGa9DKW — Bart K��️‍����⚛️ (@SpoonyBart) February 8, 2022

Jak to, teraz Fundusz Odbudowy jest dobry? XD https://t.co/dbx4WNWksM — Anna Sikora ↙️↙️↙️ (@lsnienie) February 8, 2022

Zaraz, zaraz, przecież to były pieniądze, dzięki którym Kaczyński miał utrzymać swoją władzę https://t.co/m9hTv3J3dZ — Progressive Taxposting �� �� (@taxposting) February 8, 2022

Internauci: Lis sugeruje, że KO to kolaboranci?

A KO nawet nie potrzebowała nacisków z Moskwy aby nie poprzeć Funduszu odbudowy. https://t.co/aRadSfiGl8 — Ąang (@Aang0122) February 8, 2022

W poniedziałek Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, zapytany został w Radiu Plus, czy jeżeli do końca marca nie będzie zatwierdzenia przez Komisję Europejską polskiego KPO, to będzie skarga do TSUE. Odpowiedział, że „będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z Europejskiego Planu Odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żyrujemy, żyrujemy kredyt, z którego one są wypłacane innych państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania”.Europoseł PO Radosław Sikorski na konferencji w Sejmie grzmiał we wtorek, że „Józef Stalin pozbawił Polskę uczestnictwa w Planie Marshalla, a rząd PiS rozważa pozbawienie Polski uczestnictwa w europejskim planie odbudowy”. Przypomniano mu, jak ws. Funduszu Odbudowy głosowali w Sejmie jego partyjni koledzy – o czymPodobną opinię co Sikorski wyrazil na Twitterze redaktor naczelny „Newsweeka”, odnosząc się do sugestii, że rząd może wycofać się z europejskiego Funduszu Odbudowy. „To pieniądze Polaków, a nie władzy. Nawet komuniści nie chcieli zrezygnować z pieniędzy z Planu Marshalla. Zrobili to dopiero na rozkaz Moskwy. Powtórka?” – stwierdziłW zupełnie innym tonie sympatyzujący z opozycją publicysta wypowiadał się w kwietniu 2021 r., jeszcze przed sejmowym głosowaniem w sprawie Funduszu Odbudowy, które oceniał jako „głosowanie za kolejnymi latami rządów Kaczyńskiego”. Motywował to tym, że pieniądze z UE zapewnią umocnienie władzy PiS.W tym samym czasie sugerował też, że poparcie KPO będzie wsparciem rządzących.Ta zmiana narracji szefa „Newsweeka” zaskoczyła część internautów. Dziwią się, że Tomasz Lis oczekuje pieniędzy z UE, skoro jeszcze kilka miesięcy temu przestrzegał, że ugruntują władzę PiS na kolejne lata.„Szybko zmienia się ta narracja, jeszcze niespełna rok temu Fundusz Odbudowy trzeba było zablokować za wszelką cenę, żeby PiS go nie rozkradł (pal licho, że 60% trafi do Polski po 2023), a wyłamanie się Lewicy było równoznaczne ze zdradą” – podsumowuje jeden z komentujących.Inni na przekór Lisowi przypominają, że Koalicja Obywatelska „nawet nie potrzebowała nacisków z Moskwy, aby nie poprzeć Funduszu Odbudowy”.

Przypomnijmy – 4 maja 2021 r. Sejm przegłosował przyjęcie rządowego projektu ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej, który miał pozwolić na wypłaty z FO. „Za” głosowali głównie politycy Zjednoczonej Prawicy (poza Solidarną Polską), Lewicy i PSL. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, a Konfederacja była przeciw.



Czytaj więcej: Głosowanie ws. KPO. Jak głosowali posłowie?



Internauci dociekają więc, czy – zdaniem Lisa – kolaborantami byli parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, skoro w maju nie zagłosowali „za” Funduszem Odbudowy?

Hmm… Czyimi kolaborantami było POKO, nie głosując w maju za Funduszem Odbudowy? https://t.co/40NUGWo6VN — Фама Мінкевіч (@psztymucel) February 8, 2022

#wieszwiecej Polub nas

Tomasz Lis 2021 vs 2022 pic.twitter.com/gCznZVaOd7 — BLACK (@BlackMcSnow) February 8, 2022

W każdym z nas są dwa Lisy xD https://t.co/80gYhQc0K4 pic.twitter.com/PUXnmr7C1x — Muszkieter (@Muszkieter3) February 8, 2022

źródło: portal tvp.info, Twitter

„Dwa Lisy” – komentują.