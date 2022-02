Nadużycia seksualne w Kościele. Benedykt XVI przeprasza „za błąd”

Papież senior Benedykt XVI przeprosił za błąd przy opracowaniu stanowiska w sprawie nadużyć seksualnych w archidiecezji Monachium i Fryzyngi, gdy był jej metropolitą w latach 1977-1982 – podaje Informacyjna Agencja Radiowa. Biuro Prasowe Watykanu opublikowało list papieża seniora w tej sprawie.

W styczniu w ekspertyzie prawnej na temat nadużyć seksualnych w diecezji Monachium i Fryzyngi zarzucono Josephowi Ratzingerowi zaniedbania w czterech przypadkach. Benedykt XVI w odpowiedzi na zarzuty sporządził przy pomocy przyjaciół memorandum. Pominięto w nim jednak jego udział 15 stycznia 1980 r. w spotkaniu rady diecezjalnej, w którym brał też udział ksiądz z diecezji Essen, oskarżany wielokrotnie o pedofilię. Wiąże się z tym główny zarzut postawiony papieżowi seniorowi.



Według raportu mężczyzna ten miał zostać dopuszczony do posługi duszpasterskiej w monachijskiej archidiecezji. Akta wskazują, że na spotkaniu nie poruszono kwestii jego nadużyć seksualnych. Zgodzono się jedynie, by przyjechał do Monachium na terapię psychologiczną, której motywy nie zostały wskazane. Raport zarzuca ponadto Benedyktowi XVI, że w sprawie tego spotkania świadomie złożył fałszywe zeznania, ponieważ w memorandum stwierdził, że w nim nie uczestniczył.



Kilka dni później, po ekspertyzie prawnej Benedykt XVI poprzez swego sekretarza wyjaśnił, że pominięcie jego obecności na spotkaniu rady było „niezamierzonym przeoczeniem i żałuje tego błędu”.





List Benedykta XVI

We wtorek papież senior opublikował w tej sprawie list. Przeprosił „za błąd”. Wyraził „ból i głęboki wstyd wobec wszystkich

Ponadto, do listu załączono także analizę prawników, którzy wyjaśniają, że do 82-stronicowego memorandum dla kancelarii prawnej w Monachium to oni wprowadzili błędne stwierdzenie, iż na spotkaniu z udziałem kapłana winnego nadużyć nie było kard. Josepha Ratzingera. Współpracownicy papieża seniora przeprowadzili wówczas analizę akt o blisko 8 tys. stron w formie cyfrowej.



Benedykt XVI przeprosił w liście za błędy, które popełnił kierując archidiecezją monachijską oraz zwrócił się z prośbą o wybaczenie.



„Byłem jednak głęboko wstrząśnięty, że to przeoczenie zostało wykorzystane do podważenia mojej prawdomówności czy wręcz do uznania mnie za kłamcę” – napisał papież senior.





„We wszystkich moich spotkaniach, zwłaszcza w czasie moich licznych podróży apostolskich, z ofiarami nadużyć seksualnych popełnianych przez kapłanów patrzyłem w oczy konsekwencjom bardzo wielkiej winy i nauczyłem się rozumieć, że my sami jesteśmy wciągani w tę bardzo wielką winę, kiedy ją lekceważymy lub kiedy nie stawiamy jej czoła z konieczną stanowczością i odpowiedzialnością, jak to się nazbyt często działo i dzieje” – napisał. Również w tym kontekście papież senior poprosił ofiary o przebaczenie.