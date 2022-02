„Wpisują się w scenariusz dywersji informacyjnej”. Rzecznik służb podsumowuje wrzutkę NIK

Przeciek z „szokującymi informacjami”, fala oburzenia, wezwanie do dymisji rządu, zapowiedź „oficjalnego raportu” – tak rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych podsumowuje weekendowe wzmożenie wokół domniemanych ataków informatycznych na Najwyższą Izbę Kontroli. Szczegółowych informacji NIK miała dostarczyć na poniedziałkowej konferencji, na której usłyszeliśmy głównie to, że „żaden scenariusz nie jest obecnie wiarygodny” – zauważa Stanisław Żaryn i przekonuje, że te działania wpisują się w scenariusz dywersji informacyjnej.

W poniedziałek odbyła się konferencja Najwyższej Izby Kontroli dotycząca ataków informatycznych na urządzenia wykorzystywane przez kontrolerów. W konferencji wziął udział „anonimowy ekspert zewnętrzny NIK”.





Kuriozalna konferencja NIK

teraz odtwarzane „Sytuacja na tyle poważna, że niewiele możemy powiedzieć”. Kuriozalna konferencja NIK

Pytany, czy przedstawiciele NIK mogą powiedzieć wprost, że urządzenia NIK były atakowane przez Pegasusa, odparł: „Na chwilę obecną nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza. Dane do tej pory zebrane wskazują na anomalie, których hipotezą roboczą jest użycie tego typu oprogramowania”.

Już w piątek rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekonywał, że doniesienia medialne o domniemanej masowej inwigilacji pracowników NIK są nieprawdziwe.

Żaryn punktuje wrzutkę dezinformacyjną NIK

Niejako potwierdzeniem tego miała być poniedziałkowa konferencja, na której nie dostarczono dowodów na potwierdzenie wysuwanych oskarżeń.

We wtorek rzecznik wrócił do tej sprawy, w kilku punktach podsumowując „rewelacje” Najwyższej Izby Kontroli.



Jak wskazał, zaczęło się od przecieku do mediów z „szokującymi” informacjami wypuszczonymi jako „news” RMF – które natychmiast podchwyciły inne media i politycy. Fala oburzenia wokół tematu poskutkowała oskarżeniami, a nawet wezwaniem do dymisji rządu, artykułowanymi przez część polityków i komentatorów. Sytuację podgrzewała także Najwyższa izba Kontroli, zapowiadając „oficjalny raport” w poniedziałek.



„W poniedziałek okazało się, że NIK nie dysponuje żadnymi ustaleniami, tezy są na wyrost, a ataki na służby są bezpodstawne. Nawet ekspert NIK przyznał, że żaden scenariusz nie jest obecnie wiarygodny” – zauważa Żaryn.





„Zaskakuje łatwość, z jaką wytworzono kolejną fazę agresji”

Jego zdaniem te działania „wpisują się w scenariusz dywersji informacyjnej”.„Rozpuszczenie fejka skutkowało reakcją szeregu podmiotów, które bazując na fałszywej informacji wytworzyły kolejne zdarzenia informacyjne. Zaskakuje łatwość z jaką osiągnięto zakładane cele i wytworzono kolejną fazę agresji słownej wobec rządzących” – podsumowuje rzecznik służb.