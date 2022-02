Wielka ewakuacja. Groźny pożar w zakładzie produkującym kosmetyki do samochodów

W zakładzie produkującym kosmetyki do samochodów w Starym Stawie k. Ostrowa Wlkp. wybuchł pożar. Ewakuowano 100 osób, jedna jest mocno poparzona – poinformował we wtorek dyżurny ostrowskiej straży pożarnej asp. sztab. Damian Skoczyński. Na miejsce zdarzenia wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Pożar wybuchł we wtorek przed godziną 14:00. W firmie produkującej kosmetyki do samochodów zapalił się zbiornik z olejem silnikowym o pojemności tysiąca litrów. W chwili pojawienia się ognia zadziałał system przeciwpożarowy. – Tryskacze ugasiły palący się zbiornik. Naszym zadaniem było zabezpieczenie przed wyciekiem – poinformował Skoczyński. Na miejscu z ogniem walczy 10 zastępów z PSP i OSP. Przyleciał także śmigłowiec LPR.



Przed przybyciem strażaków na miejsce zdarzenia halę opuściło 100 pracowników. Jeden z nich został ciężko ranny i z poparzeniami ciała przetransportowano go do szpitala w Siemianowicach Śląskich.



Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Policja wszczęła czynności w sprawie.

