Szczyt Trójkąta Weimarskiego. Prezydent Duda udał się na rozmowy z Macronem i Scholzem

Prezyden Andrzej Duda udał się do Berlina na spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Spotka się tam z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Przed wylotem prezydent podkreślał, że tematem spotkania będzie sytuacja wzdłuż granicy Polski, a zarazem Unii Europejskiej i NATO. – To chyba najtrudniejszy czas od 1989 r. dla całej Wspólnoty Zachodu – przyznał.

– Cieszę się, że po wielu latach oczekiwania wreszcie odbywa się spotkanie w tym formacie z panem prezydentem Emmanuelem Macronem, z nowym kanclerzem Niemiec (Olafem Schozlem). Będziemy rozmawiali o sytuacji, jaka jest dzisiaj wokół Ukrainy, na Białorusi, a więc wzdłuż naszej granicy, ale także wzdłuż granicy UE i NATO – mówił przed wylotem do Berlina na briefingu prasowym prezyden Duda.



Jak ocenił, dla wspólnoty międzynarodowej to „chyba najtrudniejszy czas od 1989 roku”.



– Bardzo intensywne działania wojsk rosyjskich wskazujące na możliwość inwazji na Ukrainę, trwające rosyjskie manewry – to wszystko powoduje, że jest coraz większa konieczność zwarcia szeregów, wspólnego działania i międzynarodowej solidarności – dodał.

źródło: TVP Info, portal tvp.info, IAR

To pierwsze spotkanie na szczycie w formacie Trójkąta Weimarskiego, odkąd Andrzej Duda objął urząd prezydenta.