Anna Zalewska najlepszą europosłanką z Polski

Anna Zalewska najlepszą posłanką z Polski w Parlamencie Europejskim – wynika z raportu na lata 2020-2021 opracowanego przez Eulytix. Z kolei w rankingu 50 najlepszych członków PE polityk z PiS zajęła 38. miejsce.

Anna Zalewska z PiS jest europosłanką od 2019 roku. Należy do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jest też członkinią Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Pełni zastępstwo w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz w Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.



Jedne z ostatnich prac, w których uczestniczyła, dotyczyły m.in. „Sytuacji na granicy ukraińskiej i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję”, „Reakcji UE na globalny nawrót COVID-19 i nowo pojawiające się warianty COVID”.





Aktywność Zalewskiej w PE

Według raportu opublikowanego przez Eulytix, Zalewska zajęła czwartą pozycję pod względem „najsilniejszych relacji współtworzących wśród członków komisji”. Również czwarte miejsce uzyskałaGrupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ponadto, została drugą europosłanką w rankingu „najsilniejszych relacji współtworzących wśród członków PE” w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Parlament Europejski liczy 705 posłów wybranych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Eurodeputowani są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich. Ich kadencja trwa 5 lat.

Z dumą chciałabym poinformować, że w raporcie @eulytix zostałam uznana za najaktywniejszą polską eurodeputowaną 🇵🇱 zajmując jednocześnie 38. pozycję wśród wszystkich 705 europosłów 🇪🇺.



Pracujemy dalej! 🇵🇱



Więcej informacji👉https://t.co/XCOiYJ37ik pic.twitter.com/nLPPxvWqY7 — Anna Zalewska (@AnnaZalewskaMEP) February 8, 2022

źródło: eulytix.eu

Eulytix to przedsiębiorstwo typu start-up z główną siedzibą w Budapeszcie. Firma ta gromadzi dane i analizuje zmiany legislacyjnePrzygotowany raport dot. PE w 2020-2021 ma umożliwić m.in. przegląd działań legislacyjnych europosłów. Sprawozdanie opiera się na poprawkach legislacyjnych zgłoszonych przez posłów do PE w różnych komisjach w drugim roku obecnej kadencji PE – od czerwca 2020 r. do sierpnia 2021 r.