Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Ważny sygnał

Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek wszystkie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 2,25 proc. do 2,75 proc. – poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. – To dobry, nieunikniony krok. Pewnie zaboli wszystkich posiadaczy kredytów, ale ta podwyżka była oczekiwana i w związku z inflacją jest konieczna – komentował decyzję RPP ekonomista Adam Ruciński, prezes BTFG.

Jak poinformowano, RPP zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 50 pkt. bazowych. Decyzja wchodzi w życie od 9 lutego.



Zgodnie z wtorkową decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 2,75 proc., stopa lombardowa do 3,25 proc., stopa depozytowa do 2,25 proc., stopa redyskonta weksli do 2,80 proc., a stopa dyskontowa do 2,85 proc.





Gospodarcze prognozy RPP

Źródło: Infografika PAP

Ekonomista: Można było spodziewać się większej podwyżki

#wieszwiecej Polub nas

Wzmocniona złotówka, droższe kredyty

źródło: TVP Info, portal tvp.info, PAP

Według RPP w najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej – poinformowała Rada we wtorkowym komunikacie.Według RPP inflacja w roku 2022 utrzyma się na podwyższonym poziomie m.in. z powodu wzrostu światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rosnących cen towarów, których podaż jest ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne.„Natomiast ograniczająco na inflację wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej” – wskazano.Na antenie TVP Info ekonomista Adam Ruciński wskazywał, że od dłuższego czasu mówiło się, że na wtorkowym posiedzeniu RPP zapadnie decyzja o podwyżce stóp procentowych.– Mało tego: były oczekiwania, że podwyżka będzie wyższa. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na relatywnie niską podwyżkę. Biorąc pod uwagę skalę inflacji i to, że rząd wprowadza już kolejne programy antyinflacyjne, nawet ja oczekiwałem, że ta podwyżka będzie wyższa – ocenił prezes BTFG.Zdaniem eksperta celem Rady może być stopniowanie tego, co dzieje się na rynku.– Podwyżka stóp procentowych oznacza, przynajmniej w teorii, umocnienie się złotego. Silniejszy złoty to większa siła nabywcza naszej waluty, na przykład w przypadku kupowania czy to ropy naftowej, czy gazu, co efektywnie z punktu widzenia odbiorcy końcowego oznacza szansę na niższe ceny zakupu i niższe ceny produktów – dodał.Jak wskazał, z pewnością podwyżkę odczują posiadacze kredytów – zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa.