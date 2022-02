Makabryczna śmierć w zakładzie. Maszyna zmiażdżyła pracownikowi głowę

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące wypadku w zakładzie produkcyjnym w Poniatowej (woj. lubelskie), gdzie podczas pracy maszyna zmiażdżyła pracownikowi głowę. 29-latek zginął na miejscu.

Śledztwo zostało wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci – przekazał we wtorek prokurator rejonowy w Opolu Lubelskim Marcin Pytka.



– Na miejscu wypadku przeprowadzono oględziny zwłok i maszyny z udziałem prokuratora i biegłego. Zarządzono sekcję zwłok 29-letniego mężczyzny, ale na ten moment nie mamy jeszcze wyników – powiedział.



Dodał, że w tej chwili wykonywane są dalsze czynności zmierzające do ustalenia, „co było bezpośrednią przyczyną, że ten człowiek znalazł się w tej prasie”. – Będziemy też przesłuchiwać świadków. Przesłuchanie bezpośredniego świadka nie było do tej pory możliwe ze względu na jego stan psychiczny. Jeżeli jego stan się poprawi, to będą wykonywane dalsze czynności – dodał.

źródło: pap

Kontrolę prowadzi też Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.Jak poinformowała oficer prasowy Edyta Żur z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim do wypadku na terenie zakładu produkcyjnego w Poniatowej doszło podczas nocnej zmiany z 31 stycznia na 1 lutego.