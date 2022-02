2 tys. za jazdę pod prąd korytarzem życia na S7

Mandaty w wysokości 2 tys. zł otrzymali kierowcy, którzy utworzony na trasie S7 korytarz życia wykorzystali, aby zawrócić i ominąć korek powstały w związku ze zdarzeniem drogowym – poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach mł. asp. Ewa Kozyra.

W miniony weekend doszło do zderzenia trzech pojazdów na drodze S7 w Lekarcicach Starych w pow. białobrzeskim. W związku z zaistniałą sytuacją powstał tzw. korytarz życia, czyli pas na drodze tworzony przez innych kierowców, który umożliwia przejazd pojazdów uprzywilejowanych poruszających się w korku.



Dwóch kierowców postanowiło jednak skrócić sobie czas oczekiwania na przejazd. – Nie stosując się do obowiązującego prawa, zlekceważyli korytarz życia i zaczęli zawracać na drodze ekspresowej, by nie stać dłużej w korku – przekazała policjantka. Kierowcy wpadli prosto w ręce policjantów obsługujących kolizję drogową. Za popełnione wykroczenia zostali ukarani mandatami w wysokości 2 tys. zł.



Policja przypomina, że korytarzem życia poruszać mogą się wyłącznie pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej. – Szybki i sprawny dojazd do miejsca zdarzenia pozwoli służbom ratowniczym pomóc uratować nie tylko zdrowie, ale nawet życie człowieka – zauważyła rzeczniczka.



Czytaj także: Makabryczny wypadek w Austrii. Samochodem jechali Polacy

#wieszwiecej Polub nas