„O bólu nie chcę mówić”. Wpadł podejrzany o brutalny atak kwasem w Kaliszu

Zatrzymano podejrzanego o oblanie kwasem mężczyzny – poinformowała oficer prasowa kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz. To 22-letni mieszkaniec Kalisza. Z informacji, do których dotarła PAP, wynika, że zatrzymany przyznał się do popełnienia tego czynu.

– Dzisiaj wykonywano z jego udziałem czynności procesowe pod nadzorem prokuratora – powiedziała Jaworska-Wojnicz.



Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. poinformował, że „na obecnym etapie śledztwa ze względu na jego dobro nie możemy udzielać więcej informacji”.



Do ataku na 49-latka doszło 18 stycznia na ul. Chopina w Kaliszu. Do pokrzywdzonego, który wychodził ze swojej firmy, podszedł nieznany mu mężczyzna, oblał jego i jego samochód jakąś substancją. Następnie uciekł. Na pomoc mężczyźnie z firmy wybiegli jego pracownicy.



Wezwano policję, pogotowie oraz straż pożarną. Rzecznik prasowy straży pożarnej kpt. Szymon Zieliński powiedział, że na mężczyznę wylano „substancję silnie żrącą o odczynie kwasowym”.



Poparzony 49-latek, ojciec dwuletniego synka, został przewieziony do kaliskiego szpitala. Tam stwierdzono chemiczne poparzenie twarzy drugiego stopnia. Dzień później rannego przetransportowano do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

„Bałem się o żonę i synka”

Policja apelowała o pomoc w złapaniu sprawcy. Na stronie społecznościowejdwukrotnie zamieszczano nagranie, na którym zarejestrowano nie tylko sylwetkę, ale także twarz napastnika.– W końcu się udało. Podejrzanego zatrzymano wieczorem w poniedziałek – powiedziała oficer prasowa kaliskiej policji.Pokrzywdzony powiedział we wtorek PAP, że kiedy dowiedział się o zatrzymaniu podejrzanego, poczuł ulgę. – Bałem się o żonę i synka, że ich też może spotkać krzywda – wyznał.

Pokrzywdzony mówi o zemście szwagra

źródło: pap

Pokrzywdzony nadal podtrzymuje, że kwasem oblano go na zlecenie szwagra. Przyczyną ataku ma być konflikt rodzinny wywołany pozwem rozwodowym, złożonym przez siostrę pokrzywdzonego.– Siostra związała się z człowiekiem, który jestwobec niej i córek. Ma założoną „”, został wyeksmitowany z domu, ale to nie przeszkadza mu w tym, żeby nadal je nękać. Obwinia mnie o rozpad swojego małżeństwa. Pierwsze groźby pod moim adresem wypowiedział w dniu urodzin mojego dziecka – powiedział.Mąż siostry pokrzywdzonego usłyszał już zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych, co zagrożone jest karą do 2 lat więzienia.49-latek przeszedł już operacje oczu; codziennie przechodzi zabiegi zrywania martwej skóry o grubości 1 cm z okolic twarzy.– Na piątek zaplanowano odtworzenie spalonych powiek. W tym celu będą zdejmować mi skórę z ramion – powiedział. – Na temat bólu nie będę mówić. Muszę wytrzymać dla moich ukochanych – dodał.Mężczyzna podkreślił, że opieka w szpitalu jest na światowym poziomie. – Mojej mamie powiedziałem, żeby się o mnie nie martwiła, bo czuję się jak w domu. Tu są anioły. Dzięki nim czuje się bezpiecznie. Wiem, że zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby przywrócić mi ludzki wgląd – wyznał 49-latek.