Obsceniczny żart Putina o Ukrainie. „Podoba się czy nie – cierp, krasawico” [WIDEO]

Władimir Putin po rozmowach z Emmanuelem Macronem nie krył, że uważa władze Ukrainy za pozbawione legitymacji. Prezydent Rosji na konferencji prasowej zażądał, by Kijów realizował tzw. porozumienia mińskie o zawieszeniu broni. Wygłosił przy tym obsceniczny żart, zasugerując konieczność spełnienia przez Ukrainę żądań Rosji. Wypowiedź tę ocenzurowano w przekazach, pownieważ żart odwołuje się do gwałtu i nekrofilii. Zdaniem ekspertów Putin mógł cytować tekst piosenki punkrockowej grupy Red Mold „Śpiąca królewna w trumnie”.

Kreml – jak wynika m.in. z danych wywiadowczych państw NATO – może planować inwazję na Ukrainę. Moskwa zgromadziła na pograniczu dziesiątki tysięcy żołnierzy. Rosjanie zapewniają, że nie zaatakują Ukrainy, żądając jednocześnie porzucenia przez NATO planów rozszerzania się na wschód, w tym przyłączenia do Sojuszu Ukrainy czy Gruzji.





Echa rozmowy Putin–Macron

Putin „żartuje” o gwałcie i nekrofilii

#wieszwiecej Polub nas

Napięć między Moskwą a Kijowem dotyczyły wtorkowe rozmowy prezydentów Francji i Rosji:i Władimira Putina.Putin na konferencji po spotkaniu przekonywał, że działania Rosji – w tym zajęcie Krymu – były podyktowane obawami o sytuację ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie. Zarazem zaapelował do władz ukraińskich o przestrzeganie postanowień porozumień mińskich z 2014 i 2015 r. – Niezależnie od tego, czy te porozumienia są żywe czy też nie, czy mają przed sobą jakąś perspektywę, nie ma dla nich żadnej innej alternatywy – ocenił.Wypowiedź ta nie znalazła się co prawda w transkrypcjach przemówienia na stronach Kremla czy rosyjskiej agencji informacyjnej TASS, jednak wyraźnie słychać ją na nagraniach z konferencji ().Cenzura była potrzebna, ponieważ żart odwołuje się nie tylko do gwałtu, ale też nekrofilii. Zdaniem ekspertów bowiem Putin mógł cytować

W angielskim tłumaczeniu utworu padają takie słowa: „Piękność śpi w swojej trumnie, zakradłem się, żeby ją przelecieć. Podoba się czy nie, moja piękna, śpij”.





Rzecznik Kremla: To (rosyjski) folklor

źródło: portal tvp.info, businessinsider.com

Rzecznik Kremla zaprzecza, by Putin czerpał z tej piosenki, a raczej – jak tłumaczy, cytowany przez Business Insidera – „z folkloru”., do których przestrzegania nawiązywał Putin, zawarto w 2014 i 2015 roku. Podpisali je przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec po aneksji Krymu przez Rosję i rebelii prorosyjskich separatystów w Donbasie. Ich celem jest zakończenie działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy.