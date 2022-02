Szef „Solidarności” chce kontroli francuskiej sieci sklepów w Polsce

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli w sieci Intermarché. Z ujawnionego w internecie pisma wynika, że chodzi o działanie supermarketów w niedziele niehandlowe. „Powodem rzekomo uprawniającym do niedzielnego handlu ma być otwieranie w sklepach czytelni prasy i książek oraz ogłoszenie się dworcem” – pisze Duda.

W ostatnich dniach media w Polsce donosiły, iż „wybrane sklepy Intermarché działają w niedziele niehandlowe jako czytelnie, a sklep w Cieszynie - jako dworzec autobusowy z poczekalnią”.



„Szanowna pani minister! W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność zwracam się o przeprowadzenie kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, przez działającą w Polsce francuską sieć sklepów Intermarché” – napisał przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.



W opublikowanym przez niego dokumencie czytamy, że „w licznych przypadkach sieć ta łamie zapisy powyższej ustawy, prowadząc działalność handlową w niedziele”.



„Powodem rzekomo uprawniającym do niedzielnego handlu ma być otwieranie w sklepach czytelni prasy i książek oraz ogłoszenie się dworcem, za sprawą wykorzystania sąsiedztwa przystanków komunikacji miejskiej i autobusowej. Jest to w naszej ocenie nie tylko złamanie zapisów powyższej ustawy i próba bezprawnego wykorzystania katalogu wykluczeń zawartego w art. 6 ustawy dopuszczających handel w niedzielę, ale również przestępstwo. Ponieważ wiemy o kilku przypadkach, należy założyć, że kierownictwo tej sieci stosuje te niedopuszczalne praktyki systemowo, a to uzasadnia kompleksową kontrolę w tym zakresie” – stwierdził.



Ocenił, że szybka reakcja mogłaby przywrócić stosowanie prawa, jak również stanowić „czytelny sygnał dla obywateli, a szczególnie podmiotów z branży handlowej”.

Bariera 40 proc. przychodu

