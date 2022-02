Polski film z nominacją do Oscara. O kolejną statuetkę powalczy Kamiński

„Sukienka” Tadeusza Łysiaka otrzymała nominację do Oscara dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego. Jej konkurentami będą m.in. „Ala Kachuu Take And Run” Marii Brendle i „On My Mind” Martina Strange-Hansena. O kolejną statuetkę powalczy także Janusz Kamiński, nominowany za najlepsze zdjęcia za „West Side Story” Stevena Spielberga.

Nominacje do Oscarów ogłoszono we wtorek na stronie internetowej nagród. Nazwiska nominowanych odczytali aktorka Tracee Ellis Ross i aktor Leslie Jordan.





„Sukienka” Tadeusza Łysiaka z szansą na Oscara

Doceniono znów zdjęcia Kamińskiego

Oscary 2022. Kiedy poznamy zwycięzców?

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała „Sukienka” Tadeusza Łysiaka. Obraz, zrealizowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej,O statuetkę w tej kategorii powalczą też: „Ala Kachuu Take And Run” Marii Brendle, „On My Mind” Martina Strange-Hansena, „Please Hold” K.D. Davili oraz „The Long Goodbye” Aneila Karii.Nominację otrzymał także Janusz Kamiński za zdjęcia do filmu „West Side Story” Stevena Spielberga.za zdjęcia do filmów Stevena Spielberga „Lista Schindlera” i „Szeregowic Ryan”.Laureatów 94. Oscarów poznamy 27 marca. Gala wręczenia nagród, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre.Jak poinformował w połowie stycznia prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich, tegoroczna uroczystość – po trzech latach, kiedy jej formuła bazowała na „osobowościach sław wręczających nagrody” – będzie miała jednego prowadzącego.