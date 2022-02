Starcie Jakiego z europosłanką z Niemiec. „Niemieckie tradycje lepsze od polskich?” [WIDEO]

Unia Europejska przygotowała raport, w którym przy opisie sytuacji w Polsce używa się m.in. słowa „autorytaryzm”. Patryk Jaki zapytał sprawozdawczynię z Niemiec, dlaczego system polski wybierania sędziów m.in. przez sędziów nazywa się upolitycznionym, a niemiecki – gdzie sędziów wskazują wyłącznie politycy – określa się jako w pełni demokratyczny. – Muszą być elementy postrzegane w szerszym kontekście – stwierdziła zapytana, nie odnosząc się do argumentów europosła.

Rzecznik Komisji Europejskiej przekazał, że unijna instytucja przystąpi do potrącenia płatności należnych Polsce z budżetu UE z powodu kar nałożonych przez TSUE ws. Turowa.



Z kolei europoseł Patryk Jaki poinformował, że w Brukseli przygotowano również raport dot. stanu praworządności w poszczególnych krajach członkowskich. Jak zaznaczył, w dokumencie wzywa się do zabrania Polsce kolejnych środków finansowych. Nasz kraj jest również krytykowany za domniemany brak praworządności.



Jaki zwrócił się do eurodeputowanej z Niemiec – Terry Reintke. Poprosił, by wyjaśniła, dlaczego Polska jest ostro krytykowana, a Niemcy czy Hiszpania nie.



– Używa pani bardzo mocnych słów i bardzo ogólnych, i że trzeba więcej i mocniej. Mam kilka szczegółowych pytań. W 4. punkcie pisze pani, że bardzo się cieszy, że wszystkie państwa podlegają recenzji według tych samych wskaźników i tej samej metodyki. To ja chciałbym zapytać, dlaczego w takim razie według tych samych wskaźników, ten sam system wyboru sędziów w Hiszpanii i w Polsce, w Polsce jest oceniany źle, a w Hiszpanii dobrze? – zapytał.

„Starsze demokracje z lepszą kulturą”

Patryk Jaki pytał, dlaczego system niemiecki jest oceniany jako nieupolityczniony i dobry, „skoro tam w sposobie wyboru sędziów do sądów federalnych,– Połowa tej rady, która wybiera, ci politycy to są landowi ministrowie sprawiedliwości, którzy wybierają sędziów, a połowa - ludzie wybrani przez polityków. W Polsce jednak to jest większość dalej sędziów i jakim cudem pani uważa, że ten system– pytał.Zobacz także -> PRL lepszą legitymacją niż demokratyczna Polska? Kuriozalne uzasadnienia sędzi Jaki zaznaczył, że Terry Reintke powoływała się również na fragmenty z pism Komisji Weneckiej, gdzie znalazły się argumenty mówiące o tym, iż– Ja chciałem panią zapytać, czy jeżeli pani uważa, że to jest niemiecki przykład, gdzie są lepsze tradycje znane od lat i lepsza kultura znana od lat, to do których konkretnie tradycji niemieckich się pani odwołuje? – powiedział.

Niemka rozbawiona

Terry Reintke wydawała się być rozbawiona pytaniem polityka z Polski. Zaznaczyła, że Patryk Jaki nie pierwszy raz powołuje się na przykład Niemiec i Hiszpanii, dlatego ona powtórzy to, co jest ważne dla Komisji Weneckiej i wszystkich organów oceniających praworządność i niezawisłość sądownictwa.Zobacz także -> „TSUE orzekł dziś, że UE jest państwem federalnym”. Co postanowiono w Luksemburgu? i to jest też moja odpowiedź na pańskie pytanie. Jak pan ma uwagi krytyczne, co do metod komisji, to powiem, że jedną z rzeczy, o które prosiliśmy w tym sprawozdaniu i wielokrotnie wcześniej prosiliśmy komisję, to niezależny panel ekspertów, którzy mogliby dodatkowo wnieść swój wkład.– stwierdziła.

„Najwyższe polskie standardy”

W rozmowie z TVP Info sprawę komentował publicysta Marek Król. W jego opinii, mamy do czynienia z „bełkotem nowomowy, który stosuje totalitaryzm liberalny”.Ocenił, że na pytania Patryka Jakiego europosłanka z Niemiec nie dałą konkretnej odpowiedzi, lecz wygłaszała ogólne opinie i wyrażenia.Zobacz także -> Podwójne standardy w polityce UE. Lista jest długa U nas, przypomnę, stanowisko sędziego jest nieodwoływalne, o ile nie popełni jakichś drastycznych przestępstw. Praktycznie jest sędzią do śmierci. W Niemczech tego nie ma.co zdarzyło się niedawno jednemu sędziemu – powiedział.Król ocenił, że standardy polskie są więc „najwyższe i nieosiągalne przez system niemiecki”. –– zauważył.