Sikorski porównuje wycofanie się z FO do decyzji Stalina. Zapomniał, jak głosowała PO?

Józef Stalin pozbawił Polskę uczestnictwa w Planie Marshalla, a rząd PiS rozważa pozbawienie Polski uczestnictwa w Europejskim Planie Odbudowy – powiedział na konferencji w Sejmie europoseł PO Radosław Sikorski. Politykowi odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. „Sikorski chce, abyśmy spłacali cudze długi, sami nie korzystając z tego mechanizmu, gdyż jest nam bezprawnie blokowany. Wstyd” – napisał. Internauci przypomnieli europosłowi PO, jak ws. Funduszu Odbudowy głosowali w Sejmie jego partyjni koledzy.

Komisja Europejska wstrzymuje wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. W poniedziałek prezes Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan komentując tę sytuację mówił, że Komisja Europejska działa poza prawem nie wydając opinii do polskiego KPO. A czas na to KE miała do 1 sierpnia.



– W takiej sytuacji należy rozważać zaskarżenie decyzji KE, chociaż trzeba pamiętać, że byłaby to kolejna eskalacja konfliktu, nam zależy na porozumieniu w tej sprawie – powiedział Bielan.



– Zbliżamy się do momentu, w którym trzeba będzie tę sprawę przesądzić, mówię o ewentualnych krokach prawnych. Koniec pierwszego kwartału 2022 r. to ostateczny moment, kiedy ta decyzja musi zapaść – powiedział Bielan.





Będzie skarga Polski do TSUE?

Sikorski o KPO

Podczas komisji mówiłem,że Polska może zablokować plan spłacenia FO, ponieważ to jest w całości kredyt, a budżet UE nie pozwala dziś na wykup obligacji. Pan Sikorski chce abyśmy spłacali cudze długi sami nie korzystając z tego mechanizmu, gdyż jest nam bezprawnie blokowany. Wstyd https://t.co/fsTyARaHcK — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) February 8, 2022

Dokładnie po to powstał Fundusz Odbudowy. Aby państwa starej UE zaciągnęły dług nie obciążajac krajowego budżetu.



Na wykupienie wyemitowanych obligacji potrzebna jest kolejna zgoda. Tutaj powinno być weto. Poza tym powinniśmy wycofać swoje gwarancje na spłatę innych państw. https://t.co/aBFdd0aBfe — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) February 7, 2022

Panie @sikorskiradek, a pańscy koledzy z PO to jak głosowali w Sejmie ws. Funduszu Odbudowy? https://t.co/GKR8BMS26J — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 8, 2022

źródło: portal tvp.info

Dopytywany był, czy zatem jeżeli do końca marca nie będzie zatwierdzenia polskiego KPO, to będzie skarga do TSUE., bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie żyrujemy kredyt, z którego one są wypłacane innych państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania – wskazał Bielan.Do słów Bielana odniósł się europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski. Na konferencji prasowej w Sejmie użył zaskakującego porównania.– Józef Stalin pozbawił Polskę uczestnictwa w Planie Marshalla, a rząd PiS rozważa pozbawienie Polski uczestnictwa w Europejskim Planie Odbudowy. Przed chwilą na komisji ds. UE wiceminister Sebastian Kaleta potwierdził słowa Adama Bielana – przekonywał.Do jego słów odniósł się na Twitterze wiceminister Kaleta. Wyjaśnił, że podczas komisji mówił, iż „Polska może zablokować plan spłacenia FO, ponieważ to jest w całości kredyt, a budżet UE nie pozwala dziś na wykup obligacji”.” – odpowiedział.W innym wpisie Kaleta oceniał, że Fundusz Odbudowy powstał po to, „aby państwa starej UE zaciągnęły dług, nie obciążając krajowego budżetu”. „Na wykupienie wyemitowanych obligacji potrzebna jest kolejna zgoda. Tutaj powinno być weto. Poza tym powinniśmy wycofać swoje gwarancje na spłatę innych państw” – pisał.Przypomnijmy, 4 maja Sejm przegłosował przyjęcie rządowego projektu ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. „Za” głosowali głównie politycy Zjednoczonej Prawicy (poza Solidarną Polską), Lewicy i PSL. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, a Konfederacja była przeciw.Wszystkie kraje członkowskie UE musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany.Z budżetu polityki spójności na lata 2021-27 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.