Narciarz, który zginął w Austrii pod lawiną, to norweski milioner

43-letni narciarz, który zginął w piątek pod lawiną w Vorarlbergu w Alpach, to najprawdopodobniej norweski milioner z branży nieruchomości Ole Martin Braathen. Norweg był jedną z dziewięciu osób, które w miniony weekend zginęły w austriackich górach w wyniku fali lawin – informuje APA.

Majątek Norwega szacowany jest na 300 mln euro.



Policja nie podaje tożsamości ofiar, jednak informację o śmierci Braathena potwierdzili przedstawiciele jego firmy, Braathen Eiendom – informuje APA.



W piątkowe popołudnie 43-latek przebywał na otwartym terenie ośrodka narciarskiego Albona w Kloesterle am Arlberg (Vorarlberg) w czteroosobowej grupie, w której znajdował się certyfikowany przewodnik snowboardowy.





Potężna płyta śniegu na stoku

Według informacji policji grupa chciała zjechać ze szczytu Knoedelkopf (2400 m) w kierunku dolnej stacji Albona. „Kiedy 43-latek wjechał na stok, oderwała się potężna płyta śniegu, która zabrała ze sobą mężczyznę. Chociaż doświadczony free rider zdołał otworzyć poduszkę powietrzną, został całkowicie przysypany śniegiem” – opisuje APA.Został zlokalizowany za pomocą sondy w ciągu kilku minut przez współtowarzyszy na głębokości dwóch metrów. Po 10 minutach wykopano go spod śniegu, ale mimo rozpoczętej natychmiast resuscytacji nie udało się go uratować.W Austrii w ciągu minionych dni większość wypadków lawinowych, spowodowanych obfitymi opadami śniegu, miała miejsce w Tyrolu – tylko w ostatni piątek do południa naliczono ich 13; większość nie spowodowała ofiar śmiertelnych.