Rosyjskie samoloty militarne w polskiej przestrzeni powietrznej? PAŻP dementuje

Portal Onet rozpowszechniał informacje części kontrolerów ruchu lotniczego, jakoby doszło do „zatajenia informacji o krytycznym dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego błędzie systemu”. Miało chodzić o sytuacje, gdy np. pod samolotami transportowymi „przemycane są” samoloty bojowe. Teraz głos w sprawie zabrała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Zapewniła, że przeanalizowała niezbędne materiały, wykluczyła taką usterkę i „w trybie pilnym zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa” przez ZZKRL.

Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym.



Chodziło o rzekome zatajenie błędu w systemie Pegasus P21. „Składający zawiadomienie wskazuje, że są znane przypadki, iż pod samolotami transportowymi »przemycane są« samoloty bojowe. Najczęściej dotyczy to samolotów rosyjskich. Istnieje wówczas ryzyko, że może dojść do kolizji samolotów” – relacjonował stanowisko Związku portal Onet.



Teraz do sprawy odniosła się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.



Zobacz także: Śmigłowiec się rozpadł, a samolot rozbił. Wypadki w rosyjskich siłach zbrojnych



W oświadczeniu wskazano, że „systemy zarządzania przestrzenią powietrzną są bezpieczne, a informacje przekazywane mediom o rzekomej krytycznej usterce jednego z systemów są nieprawdziwe”.



„Po analizie materiałów źródłowych PAŻP w trybie pilnym zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego” – napisano.

#wieszwiecej Polub nas

„Wykorzystywanie bezpieczeństwa w walce o przywileje finansowe”

PAŻP poinformowała, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Agencji oraz wewnętrzni eksperci przeanalizowali system Pegasus 21 pod kątem doniesień, o których pisał jeden z portali. Jak ustalili, „w systemie zarządzania przestrzenią powietrzną

Ich zdaniem weryfikacja materiałów źródłowych pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że nieprawdziwe są informacje, na które wskazuje ZZKRL, dotyczące możliwości „przemycania jakiegokolwiek obiektu” pod samolotami transportowymi, w tym rosyjskich obiektów militarnych.



Zobacz także: Regularne połączenie PLL LOT z egzotycznym krajem. Informacje nieoficjalne



„PAŻP w trybie pilnym zdecydowała się zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli ZZKRL. W opinii Agencji niedopuszczalne jest wykorzystywanie kwestii związanych z bezpieczeństwem w walce o utrzymanie przywilejów finansowych części pracowników operacyjnych” – napisano.



„Wprowadzanie w błąd dziennikarzy i opinii publicznej, w celu wywołania fałszywego poczucia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, jest nie tylko złamaniem prawa, ale również nadwyrężeniem zaufania do służb ruchu lotniczego” – podkreśla PAŻP.



Na koniec Agencja zapewnia, że jej system bezpieczeństwa jest na bieżąco monitorowany i kontrolowany nie tylko przez profesjonalny personel techniczny PAŻP, ale również zewnętrzne instytucje i organy posiadające narzędzia i uprawnienia do wydawania ocen. „Dzięki staraniom pracowników Agencji PAŻP pod kątem bezpieczeństwa systemów od kilku lat utrzymuje się w gronie europejskich liderów” – stwierdzono.

Kontrolerzy chcą zarabiać więcej. Żądania warte 165 mln zł

źródło: Portal tvp.info

W tle całej sprawy jest spór między PAŻP a częścią kontrolerów ruchu powietrznego, którzy chcą zarabiać więcej niż obecnie.przyjęcia zaproponowanych im warunków pracy i płacy. Chociaż chodzi o kwoty wielokrotnie przekraczające średnią krajową, ich zdaniem to za mało.– Większość kontrolerów ruchu lotniczego zaakceptowała nowe zasady wynagradzania. Jeden ze związków zawodowych stawia jednak nierealne żądania płacowe. Ta grupa działa na niekorzyść PAŻP, jej pozostałych pracowników, na niekorzyść polskiego i europejskiego nieba – powiedział serwisowi rynek-lotniczy.pl p.o. prezesa PAŻP Janusz Janiszewski.Zobacz także: Zarabiają nawet po 90 tys. zł. Większość Polaków może im pozazdrościć Ocenił, że spełnienie żądań kontrolerów kosztowałoby Agencję ponad 165 mln zł, czyliWyjaśnił, że w związku z epidemią PAŻP musi jednak szukać oszczędności. W 2020 r. wyczerpali bowiem „większość zapasów pieniędzy na kontach, musieli zaciągnąć kredyt obrotowy, a następnie inwestycyjny. –– wyjaśnił Janiszewski.Co więcej, w PAŻP ruszył nabór na kontrolera ruchu lotniczego, który nie był prowadzony od dwóch lat.