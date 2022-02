Oburzające zachowanie piłkarza West Ham. Znęcał się nad kotem przy dziecku [WIDEO]

Piłkarz West Ham Utd. został nagrany telefonem, kiedy znęcał się nad swoim kotem. Wideo nakręcone przez jego brata pokazuje, jak zawodnik Premier League kopie kota, rzuca nim przez pomieszczenie, uderza ręką. Klub potępił zachowanie reprezentanta Francji. Teraz czekają go poważne konsekwencje.

Wideo dokumentujące agresywne zachowanie zostało opublikowane na Snapchacie. Obrońca West Hamu najpierw upuścił kota, potem go uderzył i kopnął. Gonił też zwierzę po jadalni i rzucił w niego butami. Na końcu uderzył czworonoga w pysk. Wszystkiemu przyglądało się dziecko.



Po upublicznieniu wideo piłkarz przeprosił za agresję wobec zwierzęcia.



– Nie ma usprawiedliwienia dla mojego zachowania. Bardzo przepraszam każdego, kto poczuł się urażony tym filmem. Zapewniam wszystkich, że nasze dwa koty są całkowicie zdrowe, kochane i szanowane przez całą rodzinę – mówił.

#wieszwiecej Polub nas

����|BREAKING: Video obtained by The Sun shows West Ham United star Kurt Zouma repeatedly kicking his cat across the floor like a football ����[GRAPHIC] pic.twitter.com/Bq2oH6Eaiz — Politics UK  (@PoliticsForUK) February 7, 2022

źródło: sport.tvp.pl, twitter

Klub z Londynu odniósł się także do zachowania zawodnika. West Ham United w oświadczeniu potępił skandaliczne zachowanie Zoumy.– podkreślono w dokumencie.Źródło „The Sun” informuje, że piłkarz wściekł się na swojego kota, ponieważ ten rozbił wazon i zerwał oświetlenie z szafki kuchennej. RSPCA,organizacja promująca dobrostan zwierząt, oderbała już skargi dotyczące filmu. Są one podstawą do wniesienia oskarżenia.