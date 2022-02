„Hańba”. Posłowie PO wyszli z sali sejmowej z powodu „Łupaszki” [WIDEO]

Sejm RP uczcił pamięć ś.p. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w rocznicę jego śmierci. Gdy większość posłów stała, przedstawiciele Lewicy usiedli, a część parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej ostentacyjnie wyszła z sali. – To smutne, że 30 lat po przemianach ustrojowych dalej duża część polskiego parlamentu to ludzie, którzy w tak haniebny sposób wyrażają sprzeciw wobec polskich bohaterów – powiedział portalowi tvp.info szef biura prasowego Konfederacji. Z kolei Katarzyna Lubnauer (KO), która sama wyszła z sali, nazwała w rozmowie z nami Szendzielarza „bandytą”.

We wtorek przypada 71. rocznica zamordowania przez komunistów jednego z bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Sejm uczcił pamięć o nim, jednak część polityków opozycji zareagowała zupełnie inaczej.



„Sejm RP chciał jednogłośnie, z dumą uczcić pamięć Bohaterów z AK. Nie dało się” – skomentował na Twitterze sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz.



„Niektórzy posłowie Lewicy ostentacyjnie usiedli, a część posłów Koalicji Obywatelskiej wyszła z sali. Wstyd!” – ocenił.

W 71 rocznicę zamordowania przez komunistów majora Szendzielarza ps. „Łupaszko” - Sejm RP chciał jednogłośnie, z dumą uczcić pamięć Bohaterów z AK. Nie dało się. Niektórzy posłowie Lewicy ostentacyjnie usiedli, a część posłów Koalicji Obywatelskiej wyszła z sali. Wstyd!!! — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) February 8, 2022

Sejm upamiętnił majora Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka" w 71 rocznicę jego zamordowania przez komunistycznych oprawców. Lewica siedzi. Platforma wychodzi z sali. Taki obraz wolnej Polski. pic.twitter.com/mo1o1hYgJY — Tomasz Grabarczyk (@grabarczyktomek) February 8, 2022

Walczył z Armią Czerwoną. Wróg komunistów

#TegoDnia 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie oprawcy komunistyczni zamordowali mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, oficera Wojska Polskiego, dowódcę 5. Brygady Wileńskiej AK, dwukrotnego kawalera orderu Virtuti Militari. pic.twitter.com/qbwzbmeswy — Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) February 8, 2022

Odznaczony przez prezydenta Kaczyńskiego

źródło: Portal tvp.info

– Byłem wtedy na balkonie sejmowym – relacjonuje w rozmowie z portalem tvp.info Tomasz Grabarczyk. Dyrektor biura prasowego Konfederacji wyjaśnia, że gdy zauważył, iż część posłów zamiast stać siada, a jeszcze inni wychodzą z sali, wyjął telefon i nagrał to zajście.– mówi.Jak ocenia, jest to „zachowanie urągające mandatowi posła na Sejm RP”.– Major jest różnice oceniany przez różne środowiska, ale nie zmienia to faktu, że był to polski bohater. Walczył o wolną Polskę z Niemcami, a później z komunistami. Był żołnierzem AK i dowódcą 5. Brygady Wileńskiej. Jak tysiące polskich patriotów został zamordowany przez komunistów. To smutne, że 30 lat po przemianach ustrojowych dalej duża część polskiego parlamentu to ludzie, którzy w tak haniebny sposób wyrażają sprzeciw wobec polskich bohaterów.– powiedział portalowi tvp.info Grabarczyk.O komentarz w sprawie zwróciliśmy się również do przedstawicieli opozycji. Udało nam się skontaktować z Katarzyną Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.Zapytaliśmy, dlaczego posłanka wyszła z sali, gdy posłowie chcieli uczcić pamięć o majorze „Łupaszko”.– Ma pan na myśli bandytę Łupaszko. Dziękuję bardzo – powiedziała Lubnauer i zakończyła połączenie.Zobacz także -> Białystok: Billboardy upamiętniające „Łupaszkę” 71 lat temu, 8 lutego 1951 r., w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce” – legendarnym dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a następnie oddziałów partyzanckich Wileńskiego Okręgu AK. Proces majora był jednym z najważniejszych elementów komunistycznej kampanii propagandowej przeciwko podziemiu niepodległościowemu.Wcześniej, w pokazowym procesie, komunistyczne władze skazały Szendzielarza na 18-krotną karę śmierci.Zygmunt Szendzielarz brał udział w kampanii wrześniowej, później wstąpił do konspiracji. W 1943 r. został dowódcą 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Nazywana „Brygadą Śmierci”, walczyła z Niemcami i współpracującymi z nimi Litwinami oraz z partyzantką sowiecką. Po rozwiązaniu brygady w lipcu 1944 r. „Łupaszka” z częścią żołnierzy przeszedł na Białostocczyznę, potem na Pomorze, gdzieWiosną 1947 r. zaprzestał walki zbrojnej, rok później został aresztowany. Ówczesna propaganda przedstawiała go jako wyjątkowo niebezpiecznego wroga władzy ludowej.Przez kilkadziesiąt lat komuniści ukrywali miejsce pochówku zamordowanych przez bezpiekę.Wyroki ciążące na Zygmuncie Szendzielarzu zostały uchylone w 1993 roku.Zobacz także -> 109 lat temu urodził się Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” W 2008 r. odbył się jego symboliczny pochówek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a 24 kwietnia 2016 roku, po odnalezieniu szczątki „Łupaszki” – podczas uroczystego państwowego pogrzebu – zostały złożone w rodzinnej mogile. Major Szendzielarz został awansowany do stopnia pułkownika.Został też odznaczony licznymi wyróżnieniami. Za udział w wojnie obronnej 1939 r. – Krzyżem Virtuti Militari V klasy, w 1944 r. – Krzyżem Walecznych. W 1988 r. prezydent Polski na uchodźstwie w uznaniu wybitnych czynów w czasie wojny nadał majorowi Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari.„za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.