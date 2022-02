Kiedy koniec nauki zdalnej? Możliwe kolejne zmiany – „hybryda ogólnopolska”

Od końca stycznia uczniowie klas V-VIII przeszli na naukę zdalną. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa edukacji częściowy szkolny lockdown ma skończyć się wraz z początkiem marca. Jednak, jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w części województw prawdopodobnie możliwy będzie wcześniejszy powrót do szkół.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od 27 stycznia zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Ma ono potrwać do 27 lutego.



Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczą się nadal stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.



Jednocześnie nie uległy zmianie terminy ferii zimowych. Przewidziano je w czterech terminach.



Jako pierwsi w kraju – od 15 do 30 stycznia ferie mieli uczniowie z pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Do 6 lutego ferie mieli uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; dla nich ferie zaczęły się 22 stycznia. Z kolei od 29 stycznia do 13 lutego ferie mają uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.



Jako ostatni w tym roku – od 12 do 27 lutego – ferie będą mieć uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

Nauka zdalna skrócona?

źródło: radio plus, portal tvp.info

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany w Radiu Plus o szybszy niż na końcu lutego, powrót do szkół wskazał, że „możliwa jest swego rodzaju hybryda”.– Nie mówię tu o hybrydowym nauczaniu w każdej szkole, ale o hybrydzie ogólnopolskiej.– komentował.– To jak wygląda skala zakażeń w danym województwie, ile mamy jeszcze ognisk w szkołach, jaką mamy sytuację pod kątem zleceń z POZ i hospitalizacje. Nie jest wykluczone, że w ograniczonym zakresie ten powrót się odbędzie. Decyzję podejmą wspólnie ministrowie Niedzielski i Czarnek – dodawał.Rzecznik mówił też, że schodzimy ze szczytu piątej fali. – Zdecydowanie utrzymuje się tendencja spadkowa (liczby zakażeń). Mamy spadki i tydzień do tygodnia, i dzień do dnia. Spada też liczba zleceń na testy z POZ-ów i spadek samej liczby wykonanych testów. To jest świadectwo tego, że raczej z tej piątej fali schodzimy – powiedział.