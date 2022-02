Leśniczy pokazał film z niedźwiedziem. „Gdy z daleka pomylisz kumpli”

Lasy Państwowe opublikowały nagranie znanego leśniczego Kazimierza Nóżki. Na nagraniu słychać, jak mężczyzna woła niedźwiedzia, a ten nastawia uszy, odwraca się i zainteresowany staje na tylnych łapach. W zimowej scenerii wygląda wręcz bajkowo.

– Grzesiu, Grzesiu – woła Kazimierz Nóżka, ale zwierzę nie reagowało.



– Lesiu, Leszek – dodaje więc leśniczy z Nadleśnictwa Baligród, a niedźwiedź obraca się i staje dostojnie na tylnych łapach.



„Gdy z daleka pomylisz kumpli, ale szybko się zreflektujesz…” – opisały nagranie Lasy Państwowe.



Z kolei Nadleśnictwo Baligród dodało krótki komentarz: „Kiedyś zimą maszerował młody Lesiu drogą ku Sinym Wirom...teraz już jako otyły Lech śpi w gawrze w starym lesie za górą wysoką. Wnet pojawi się zaś w dolinie swojego dzieciństwa”.



„Cudna sytuacja” – zachwycają się internauci. „Boże mój, ale on piękny” – dodają.



Użytkownicy sieci podkreślają też, że są „zakochani” w filmach publikowanych od lat przez Nóżkę w sieci. „Kaziu, ty to kochasz naturę. Nie każdy ma to w sobie” – piszą.

🎥 Kazimierz Nóżka#NadleśnictwoBaligród pic.twitter.com/ZYqAYIZpmf — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) February 8, 2022