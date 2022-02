Wyprzedzał na przejeździe kolejowym, a potem uciekał policji

6,5 tys. zł grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów i do pięciu lat więzienia – to konsekwencje, na jakie naraził się 24–latek zatrzymany przez policjantów z Sulęcina (Lubuskie). Mężczyzna popełnił kilka poważnych wykroczeń drogowych i uciekał policji.

Jak poinformowała we wtorek Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli, odpowie za kierowanie pojazdem bez uprawnień i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, naruszenie zakazu wyprzedzania na przejeździe kolejowym i niezastosowanie się do znaku stop.



Do tej sytuacji doszło w piątek, 4 lutego, w miejscowości Długoszyn niedaleko Sulęcina. Policjanci drogówki byli świadkami rażącego naruszenia przepisów przez 24–latka, który, jadąc skodą, wyprzedził inny pojazd na oznakowanym przejeździe kolejowym.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu osobówki i włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca skody nie zareagował, przyśpieszył i zaczął uciekać w kierunku Sulęcina.



W pewnym momencie mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Następnie wysiadł z auta i zaczął uciekać pieszo. Po kilku metrach został zatrzymany przez policjanta.



– Odpowiedź, co było powodem jego szaleńczego rajdu, dał policyjny system. 24–latek nigdy nie miał prawa jazdy. Został on zatrzymany i doprowadzony do jednostki, gdzie usłyszał zarzuty – dodała policjantka.