Hołownia poprosił o sprawdzenie, czy ma Pegasusa. Dostał odpowiedź

Szymon Hołownia podejrzewał, że ktoś mógł zaatakować go systemem szpiegowskim Pegasus. Były prezenter TVN, obecnie lider Polski 2050, zwrócił się więc do ekspertów z Citizen Lab, by sprawdzili jego telefon. Poinformował właśnie, że uzyskał odpowiedź.

Działająca przy Uniwersytecie w Toronto pracownia Citizen Lab twierdzi, że za pomocą izraelskiego oprogramowania Pegasus mieli być śledzeni mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Agencja Associated Press poinformowała, że według Citizen Lab mieli być szpiegowani przy użyciu programu Pegasus także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert – współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.



W poniedziałek na konferencji prasowej Najwyższej Izby Kontroli – z udziałem „anonimowego eksperta zewnętrznego” – poinformowano o cyberatakach na pracowników Izby. „Ekspert” pytany, czy przedstawiciele NIK mogą powiedzieć wprost, że urządzenia NIK były atakowane przez Pegasusa, odparł: „Na chwilę obecną nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza. Dane do tej pory zebrane wskazują na anomalie, których hipotezą roboczą jest użycie tego typu oprogramowania”.





Hołowania o Pegasusie

O sprawę Peagsusa pytany był w rozmowie z portalem gazeta.pl lider Polski 2050 Szymon Hołownia.– Zwróciłem się do ekspertów z Citizen Lab z prośbą o sprawdzenie telefonu., ale, jak to zostało zawarte w komunikacie, jest tam kilka interesujących rzeczy, które chcieliby sprawdzić – oznajmił.

– Pegasus to nie jest jedyne narzędzie dostępne na rynku. Ono jest bardzo medialne, głośne, mówi się o nim, ale na rynku jest co najmniej kilka, jeśli nie więcej, programów czy mechanizmów, które pozwalają robić to samo tylko się nie nazywają Pegasus – dodał.



Odniósł się też do doniesień NIK. – Nawet jeżeli kilka urządzeń należących do kierownictwa czy pracowników NIK, czyli bardzo ważnego konstytucyjnego organu w Polsce, było zainfekowane Pegasusem przez służby państwa, które także NIK ma kontrolować, to jest dowód takiej patologii, że ja nie potrzebuję potwierdzenia tysiąca instalacji na setkach tysięcy urządzeń. Wystarczyłoby jedno lub dwa, żeby w każdym kraju demokratycznym wywołać bardzo poważny kryzys polityczny, rządowy i nowe wybory, ale u nas zdaje się, że mamy dość duży margines tolerancji na spsienie, na gnicie, na moralny upadek rządów. PiS nas w tym bardzo dobrze wyćwiczył – komentował.



W jego ocenie „to są kolejne kamyczki, które dokładają się do tej lawiny, która na nich (rządzących) idzie, która prędzej czy później ich z tej sceny politycznej zmiecie na długie lata. Oni powinni odpokutować to wszystko, co zrobili, w długim czyśćcu politycznym, zanim na scenę powrócą”.