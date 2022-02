Terlecki o rezygnacji ministra finansów

Ponosi odpowiedzialność polityczną za kierowanie resortem – podkreślił szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odnosząc się do rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała w poniedziałek, że kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji. – Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych – dodała.



Terlecki pytany przez dziennikarzy w Sejmie o komentarz do rezygnacji Kościńskiego powiedział: „Trudno, ponosi się odpowiedzialność polityczną za decyzje, za kierowanie resortem. Tak się właśnie stało”.



Do czasu wyłonienia nowego szefa MF funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki.