Majchrowski przychylniej patrzy w stronę PiS? „Z nikim cyrografu nie podpisywał”

Rządzący od 20 lat Krakowem prezydent Jacek Majchrowski coraz przychylniej patrzy w stronę PiS – piszą dziennikarze „Dziennika Polskiego” i analizują, czy włodarz jest w stanie zerwać obecną koalicję z radnymi Platformy Obywatelskiej. – Aktualnie prezydent wyczuł, że przynajmniej na poziomie miejskim notowania Platformy, z którą dotychczas był w koalicji, słabną a PiS-u są stabilne – komentuje prof. Marek Bańkowicz, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W niedzielę na Twitterze posłanka PiS Małgorzata Wasserman napisała: „Uważam to za bardzo normalne, że jeśli pochodzę z Krakowa, mieszkam tutaj, jestem posłanką, to współpracuję z prezydentem tego miasta”.



Dziennik komentuje, że jej słowa prowokują do zastanowienia się nad możliwością współpracy pomiędzy PiS a obozem Jacka Majchrowskiego. Dziennikarze zaznaczają przy tym, że o takiej koalicji mówi się już od dawna, a współpraca obu środowisk jest faktem na wielu polach.





Zawirowanie w miejskiej radzie

Gazeta przypomina ostatnie roszady w krakowskiej radzie miejskiej. Radni z obozu Majchrowskiego wspierani przez PiS i Nowoczesną doprowadzili do zmian w prezydium rady i pozbawili Platformę Obywatelską ważnego stanowiska szefa rady. „To, co działo się później, było kumulacją narastających w ostatnim czasie” – komentują dziennikarze.Podkreślają, że mimo deklaracji o dalszej współpracy koalicja rządząca wisi na włosku. Jednak Majchrowski twierdzi, że nie rozważa możliwości zmiany koalicjanta. – Zmiany w prezydium RMK były wynikiem podpisania na początku kadencji umowy koalicyjnej, która taką zmianę zakładała. Groźby zerwania koalicji traktuję wyłącznie w kategoriach „medialnych wypowiedzi” i mam nadzieję, że gdy ostygną emocje, PO zdecyduje się uzupełnić skład prezydium, tak jak to wynikało z zapisów umowy – mówi prezydent Krakowa.

Jednak – przypomina dziennik – do tej pory PO nie zgłosiła swojego kandydata. – Z naszej strony zapewniamy, że poprzemy każdą kandydaturę klubu PO – zapewnia Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta z klubu Przyjazny Kraków, członek ruchu Hołowni Polska 2050.



Z kolei Włodzimierz Pietrus, przewodniczący klubu PiS w Radzie twierdzi, że „zmiany w prezydium przełomu nie przyniosą”. I dodaje, że nie wierzy w zakończenie koalicji prezydenta z PO. Jego zdaniem koalicja nie zostanie zerwana, bo Platforma ma za dużo do stracenia.





Politolog: Nikt nie może liczyć na bezwzględną lojalność

Inną opinię o możliwej współpracy środowiska Majchrowskiego z PiS ma prof. Marek Bańkowicz, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Jacek Majchrowski jest prezydentem obrotowym. On nie jest żelaznym sojusznikiem żadnej ze stron. Z nikim nie podpisywał cyrografu, więc nikt nie może liczyć na jego bezwzględną lojalność. Aktualnie prezydent wyczuł, że– mówi prof. Bańkowicz.Jednak w ocenie politologa jest znikoma szansa na oficjalne poparcie radnych PiS. Dlaczego? – Byłoby to zbyt ryzykowne z punktu widzenia prezydenta, ponieważ pokazałoby go jako osobę, która potrafi diametralnie zmieniać sojusze polityczne. A to z kolei zaciążyłoby na historycznym wizerunku Jacka Majchrowskiego – komentuje.

Ocieplenie stosunków

źródło: dziennikpolski24

Dziennikarze zwracają uwagę, że kilka tygodni temu można było zaobserwować „”. Chodzi o dogadanie się Krakowa z rządem ws. organizacji igrzysk europejskich w 2023 r. Miasto na inwestycje dostanie około 400 mln zł. Majchrowski chce igrzysk, mimo że do rezygnacji z imprezy namawiali go koalicjanci z PO.„Majchrowski w stronę poprawy stosunków z PiS patrzył już wcześniej” – zwracają uwagę dziennikarze. I przypominają, że kilka miesięcy temu „prezydent z uśmiechem” odnosił się do tego, że Kraków jest jednym z największych beneficjentów Polskiego Ładu. Podczas konferencji obok prezydenta stała Małgorzata Wassermann, o której Jacek Majchrowski mówił jako o „dobrym duchu, który napędził starania miasta o te środki” – czytamy.Według dziennika w tle możliwej dalszej współpracy pojawia się też „duża polityka”. Według dziennikarzy kierownictwo PiS miało rozmawiać z Majchrowskim „Zwracają przy tym uwagę, że Majchrowski nie stoi w jednym chórze z innymi prezydentami miast i nie atakuje PiS.