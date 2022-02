Próby nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Nowe dane SG

Minionej doby granicę polsko–białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 12 osób – przekazała we wtorek Straż Graniczna.

„W dn. 07.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 12 osób – 8 obywateli Iraku i 3 obywateli Jemenu” – napisała na Twitterze Straż Graniczna.



Dodała, że minionej nocy pod granicę podchodziła grupa 30 cudzoziemców. „9 osób dziś nad ranem przekroczyło granicę – zostali zatrzymani” – przekazały służby. Wśród nich było 8 obywateli Egiptu i obywatel Syrii. Osoby te na Białoruś przyleciały w tym miesiącu z Rosji.



Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali około 1,1 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

