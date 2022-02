Stopy procentowe znowu w górę? Jest też prognoza długoterminowa

Rada Polityki Pieniężnej we wtorek podniesie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych, a do końca 2022 r. stopy wzrosną do 4 proc. – powiedział główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski.

We wtorek odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.



– Spodziewamy się, że RPP podniesie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Prognozujmy też, że do końca roku główna stopa NBP zostanie podniesiona do 4 proc. – powiedział główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski.



Jego zdaniem dane płynące z gospodarki przemawiają za kontynuowaniem cyklu podwyżek stóp procentowych.



– Perspektywy inflacyjne pozostają niekorzystne, inflacja będzie się utrzymywać znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP, podobnie zresztą jak inflacja bazowa. Do tego mamy rosnące oczekiwania inflacyjne, ciasny rynek pracy i nasilające się oczekiwania płacowe. W tej sytuacji RPP będzie kontynuować podwyżki stóp – powiedział Grzegorz Maliszewski.



Wzrost stóp procentowych do 4 proc. oznaczałby, że w ciągu niespełna 1,5 roku główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wzrosłaby o 3,9 proc.

– Od wejścia Polski do Unii Europejskiej nie było cyklu podwyżek stóp procentowych o takiej skali i tempie. Takie podwyżki na pewno spowodują schłodzenie gospodarki, ale inaczej nie da się obniżyć inflacji – powiedział główny ekonomista Banku Millennium.



Jak wyjaśnił, wzrost stóp doprowadzi do spadku popytu na kredyty oraz do wyhamowania dynamiki konsumpcji, choć ta i tak już zaczęła maleć, co pokazały ostatnie dane, jako że inflacja obniża siłę nabywczą wynagrodzeń. Jednak mimo tak negatywnego oddziaływania wzrostu stóp procentowych gospodarka będzie się rozwijać w całkiem szybkim tempie.



– Tylko ze względu na efekt przeniesienia, wynikający z ubiegłorocznego wysokiego tempa wzrostu gospodarki, tegoroczny wzrost PKB wyniesie ok. 3 proc. Nasza prognoza na cały ten rok mówi o wzroście o 4,5 proc., choć zdajemy sobie sprawę, że dynamiki wzrostu gospodarczego kw/kw będą niższe niż w w ubiegłym roku – stwierdził Grzegorz Maliszewski.