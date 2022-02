Kolejne osoby zatrzymane za sutenerstwo i ochronę agencji towarzyskich

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Według śledczych członkowie grupy mogli zarobić co najmniej 2,5 mln zł.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz podkreśliła, że śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu prowadzą policjanci z rzeszowskiego CBŚP pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.





Śledztwo trwa od dwóch lat

– Śledztwo prowadzone jest od blisko dwóch lat. Z zebranego materiału wynika, że członkowie grupy w latach 2015-20 m in. w Gdańsku, Słupsku, Koszalinie, Lęborku i innych miastach województwa pomorskiego zajmowali się prowadzeniem agencji towarzyskich, tzw. mieszkaniówek – tłumaczyła policjantka.– Werbowane były za pośrednictwem m.in. portali internetowych. Członkowie grupy organizowali im miejsce pracy, przygotowywali ogłoszenia dotyczące zlecenia, a także zapewniali im ochronę. W zamian za to kobiety oddawały połowę zarobionych pieniędzy – zaznaczyła dodając, że większość kobiet z agencji to Polki.– W trakcie ostatniej realizacji funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP, przy wsparciu kolegów z Zarządu w Gdańsku CBŚP i kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku zatrzymali trzy osoby w wieku od 24 do 31 lat – powiedziała rzeczniczka CBŚP.

Po zatrzymaniu mężczyźni zostali doprowadzeni do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.



„Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Jak ustalono, sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu z przestępczego procederu. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze” – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.



Zatrzymanym mężczyznom może grozić do 10 lat więzienia.



„W toku śledztwa zatrzymano dotychczas łącznie 16 osób, którym zarzucono czerpanie korzyści z uprawniania prostytucji przez kobiety, które świadczyły usługi seksualne od 2016 do 2019 r. na terenie Trójmiasta i innych miejscowości z Pomorza” – podała PK.



„Ustalenia postępowania wskazują, że podejrzani działając w zorganizowanej grupie przestępczej osiągnęli korzyść majątkową w kwocie 2,5 mln zł. Trzech podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych, w stosunku do pozostałych osób stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze. Na poczet grożących kar i środków karnych na mieniu podejrzanych prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości miliona złotych” – dodała PK.



Jak zaznaczają śledczy, w postępowaniu niewykluczone są kolejne zatrzymania.